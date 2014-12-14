OPEC未设定油价目标 建议海湾国家增加石油投资--巴德里

路透迪拜12月14日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日称，尽管油价触及五年低点，但他认为海湾国家应该继续投资石油勘探和生产，以防止未来油价急速上涨。

这是巴德里自上月OPEC会议召开以来首次发表公开言论，他称，OPEC没有为原油设定目标价格。

他在迪拜一场活动上讲话时还称，他认为美国将继续依赖中东原油很多年。

OPEC上个月决定维持产量上限不变。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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