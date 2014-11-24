焦点：若OPEC本周未达成减产决议 油价恐下看60美元

路透伦敦11月24日 - 市场人士认为，如果石油输出国组织(OPEC)本周在维也纳开会时不能达成大规模减产的决议，那么原油价格可能跌向每桶60美元。

6月迄今，布兰特原油LCOc1已经下跌34%，并在11月14日创下每桶76.76美元的四年低点。商品基金经理们表示，如果OPEC无法达成每日削减至少100万桶产能的协议，那么油价将进一步下挫。

“如果不减产，则市场会质疑OPEC的公信力以及OPEC对全球油市的影响力。”Lupus alpha Commodity Invest Fund的Daniel Bathe表示，并称那将导致油价跌向60美元。

“羊群效应和市场向净空头投机仓位的转变，都将加速推进价格下跌进程。”他补充道。

基金经理对于OPEC能否就减产达成协议看法分歧，Bathe认为机率不超过50%。

夏季以来油价持续下跌，因供应充足而需求增长低迷，尤其是在欧洲和亚洲。

由此而带来的结果是，一些投资者认为若少量减产，比如说每日减产约50万桶，将不足以让市场平静下来。

RCMA Capital首席投资长Doug King预计，即使每日减产100万桶，布兰特原油价格都将跌至70美元。

他称，如果OPEC未能就减产达成一致，那么油价将“进一步且快速下跌”，美国原油CLc1可能将跌至60美元。美国原油上周五收于每桶76.51美元，布兰特原油仅略高于80美元。

**“石油战争”**

由于成员国难以平衡预算，因此许多OPEC国家将努力推动减产。

“如果油价跌至80美元下方，那么将让委内瑞拉等实力最弱OPEC成员国遭受巨大压力，”Threadneedle大宗商品基金经理Nicolas Robin称。

他说，如果减产规模更大，比如说每日减产100万桶或更多，这虽然是“很不可能实现的状况”，但这将快速将油价推升至85美元上方。

Gresham Investment Management的Doug Hepworth称，“OPEC需要出人意料的大幅减产，比如200万桶/日，才能推动油价回升至80美元。此外，沙特以外其他成员国还要新定一些规矩才行。”

关于沙特为何迟迟没有干预油价跌势，市场上已经充斥着各种阴谋论。美国纽约时报专栏作家Thomas Friedman暗示，“一场全球石油战争正在进行，由美国和沙特对阵俄罗斯和伊朗。”

Investec Global Energy Fund的Tom Nelson则称，沙特放任油价下跌，是为了刺激OPEC较小产油国加入其减产行列。这些小产油国通常都依靠大产油国对市场进行干预。

“沙特人希望减产，但他们不想独自减产，”Nelson表示，并称日产量减少100万-150万桶应该就足以平衡市场。

“市场真正希望看到OPEC仍然运转良好...如果出现小幅减产，同时OPEC声明显示立场一致，并且谈及需求回升以及供应增长缓和的话，布兰特原油可能会回升到80-90美元。”(完)

(编译 高琦/于春红/朱晓军；审校 张明钧/王兴亚)

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