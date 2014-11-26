油价下滑 因OPEC进一步暗示本周不会大幅度减产

路透纽约11月26日 - 油价周三下滑，此前石油输出国组织(OPEC)进一步暗示不会在本周会议上大幅度减产。

在周四美国感恩节假期前美国交投迟滞，市场活动清淡，价格走势波动。美国公布的周度库存数据显示原油库存增幅大于预期，但对市场影响不大。

一海湾国家OPEC代表向路透表示，OPEC海湾产油国已经达成一致，在周四的OPEC会议上不会减产。

沙特阿拉伯石油部长欧那密确认，海湾国家已经达成一致决定，但没有明说是什么决定。欧那密表示，他相信油市“最终将自己稳定下来”，这令市场愈发臆测OPEC在周四会议上不会支持减产。

指标布兰特原油期货LCOc1收跌0.58美元，报每桶77.75美元，美国原油期货CLc1收跌0.40美元，报每桶73.69美元，盘后交易中一度触及73.30美元。

经纪表示，对油价愈发看空的观点促使一些交易商开始作空市场。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加190万桶，分析师预估为增加46.7万桶。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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