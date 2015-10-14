分析：OPEC恢复油价区间机制机会渺茫 但或能成为开启稳定油市契机

图为位于维也纳的石油输出国组织（OPEC）总部大楼上的组织标识。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透休斯顿/纽约10月14日 - 委内瑞拉计划恢复石油输出国组织(OPEC)价格区间机制，为惨跌的油市划下70美元底线。对石油交易商而言，押注这项计划将出师未捷身先死，应该是胜算较高。

OPEC的实质领袖沙特阿拉伯对于回头采取支撑价格策略，丝毫没有表现任何兴趣；非OPEC的大型产油国，也就是俄罗斯，基本上不考虑减产。而多数分析师要么就是说，设定价格区间是徒劳无益的，要么就是认为70美元的价格太高难以持续，或是两种看法都支持。

但一小群专家和观察人士称，委内瑞拉前石油部长拉米雷斯在接受路透专访时提出的这项计划，或许会成为改变OPEC放任油价下跌做法的一个催化剂。

即便这个想法没能推进，它也有可能成为几个月来在建立稳定油市共识方面第一个具有重要意义的一步。

拉米雷斯解释称，计划看起来很简单：渐进式减产以控制油价，“第一道底线”为每桶70美元，之后的目标为每桶100美元。技术专家将在10月21日维也纳会议上讨论该计划。

他发表上述评论之前的数月中，委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)多次出访并发表一些含糊的声明，但其中大多数的都被视为这个岌岌可危的领导人所做的困兽之斗。马杜罗在石油外交方面的经验很少。

相比而言，拉米雷斯10多年来一直是委内瑞拉石油政策的代言人，而且经常与沙特阿拉伯石油部长欧那密密切合作。欧那密是上个10年里OPEC海湾成员国到目前硕果仅存的石油部长，那段时期OPEC最具凝聚力，期间油价从每桶20美元飙升至近150美元，随后在金融危机后又再次下跌。

“我认为这次计划更有实质内容，”渣打银行大宗商品研究主管Paul Horsnell表示，他对石油市场和OPEC的研究已经有20年。

“认可一个70-100美元的区间所有人来说都不太困难，”他说，“只要别把这个区间同产量自动关联，看起来就是用一个成本很低的方式，显示了与其他成员国团结一致的决心。”

据委内瑞拉石油部长Eulogio Del Pino，八个非OPEC国家受到邀请：阿塞拜疆、巴西、哥伦比亚、哈萨克斯坦、挪威、墨西哥、阿曼和俄罗斯。

**为油市确定限定价格区间**

以前曾用价格区间规则作为摆脱危机的方式。1990年代末油价重挫至每桶10美元之后，OPEC设定了每桶22至28美元的价格区间。但在2005年弃用该区间，因为需求激增导致油价劲扬，此后OPEC从来没有正式设定目标价格或区间。

委内瑞拉过去几年曾尝试让OPEC恢复价格区间体系，但最终无果而终。今年油价下跌，但沙特阿拉伯、科威特等主要产油国都不愿再牺牲自己的市场份额来提振油价。

还有一些迹象显示，油市低迷已近一年，围绕油价在50美元以下会持续多久的高度不确定性正在减少。

俄罗斯能源部长Alexander Novak上周与沙特阿拉伯石油部长欧那密在伊斯坦布尔会面时曾表示，俄罗斯准备与OPEC和非OPEC产油国举行会谈。沙特高级能源顾问Ibrahim al-Muhanna在科威特发表演讲时对油市缺少“定海神针”感到遗憾，这助燃了油市波动并抑制投资。

“这是一个不正常的情况，难以持续，”Muhanna说，但对于可能如何改善这种状况，没有提出成形的想法。

一名接近委内瑞拉OPEC代表的消息人士称，要沙特与俄罗斯坐在一起协商减产几乎是不可能的事，过去两国曾因俄国未能履行减产承诺而交恶，不过若以在技术层面讨论底价作为开始，或许有助于达成上述目标。

许多分析师表示，在没有任何实质性限产承诺的情况下，把一个既定价格当作目标，此举基本上并无意义。但其他分析师称，这或许有助于缓解市场的不安情绪，也可能软化一些OPEC成员国的立场。

“各国可以将此区间作为一个大致参考，”2002-2003年期间担任OPEC秘书长的席尔瓦表示。他在任期间曾首度采用价格区间的做法。

“这个方法过去效果还不错，让市场有一个价格参考，避免油价大幅震荡。”

除了这项机制本身，产油国是否认同70美元为正确目标，也是一大问题。尽管伊拉克与安哥拉等几个成员国6月曾表示，每桶75-80美元为合理区域，但海湾核心成员国或许担心，维持油价在这样的水准，可能会流失很多市场份额。

一名资深分析师称，位于这样的价格水平，美国页岩油生产可能卷土重来。“但如果把区间底部下移10美元，就有可能奏效。”(完)