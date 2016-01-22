委内瑞拉呼吁OPEC和非OPEC产油国2月开会 讨论提振油价

路透加拉加斯1月21日 - 委内瑞拉石油部长欧罗齐奥·德尔皮诺（Eulogio del Pino）周四呼吁石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国2月召开会议，讨论提振低油价问题。低油价给陷于经济衰退的委内瑞拉的财政造成重创。

德尔皮诺称，油价处于60美元将是合理水平。他还是委内瑞拉国有石油公司PDVSA的总裁。

根据推特(Twitter)上的发文以及PDVSA的电台发布的评论，德尔皮诺说“我们正在与多个产油国的部长进行协商，以安排一次OPEC特别会议”。

“我们希望邀请非OPEC产油国参加(会议)，因为油价远低于均衡水平...所有国家都在宣布削减投资和裁员。这个局面令人遗憾。”

委内瑞拉是油价鹰派，该国一直呼吁OPEC召开紧急会议，来讨论提振油价的举措。但OPEC海湾成员国一直拒绝委内瑞拉的这种提议。目前油价处于2003年来低位附近。

油价崩跌，令陷入衰退的委内瑞拉经济雪上加霜。经济问题导致委内瑞拉总统马杜罗所在的政党在上月国会选举中败北，而且引燃投资者对于该国可能发生债务违约的忧虑。

“我们需要减产，这可以暂时令价格企稳，”德尔皮诺补充称，“每天下跌3美元，上涨3美元，让我们没法制定计划。”

德尔皮诺表示，委内瑞拉的原油生产仍有利润，平均产油成本为每桶13美元。

“我们每桶原油的生产成本远低于当前油价，”他指出，并称PDVSA希望将生产成本降至10美元。(完)