OPEC对油价下跌感到担心 但并不恐慌--阿联酋石油部长

路透阿布扎比11月4日 - 阿联酋石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui周二对路透表示，石油输出国组织(OPEC)对于油价下跌感到担心，但并不恐慌。

“是的，我们对此关切，但我们并不惊慌。”当被问到是否对近期的全球油价下跌感到担心时，这位石油部长如此答道。国际油价自6月以来下挫了约四分之一。

当被问到OPEC是否将在11月27日的会议上削减产出以支撑油价时，al-Mazroui拒绝置评。

本次在维也纳召开的会议料成为OPEC数年来最重要的一次会议。布兰特原油LCOc1周二交投于每桶84美元附近，较6月峰值115美元大幅下跌，因供应充足且需求减弱。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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