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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 15:59 BJT

《独家新闻》阿拉伯地区OPEC产油国预计明年底油价将重返70美元上方

路透阿布扎比12月23日 - 石油输出国组织(OPEC)代表本周表示，阿拉伯地区OPEC产油国预计明年年底油价反弹至平均每桶70-80美元。(完)
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