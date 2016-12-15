OPEC月报：若不执行减产协议 明年石油市场过剩将更加严重

2016年6月8日，图为驶经新加坡南部海域的多艘油轮。 REUTERS/Edgar Su

路透伦敦12月14日 - 石油输出国组织(OPEC)周三暗示，明年石油供应过剩将会越发严重，除非OPEC成员国履行协议控制产量，非OPEC产油国也兑现周末作出的减产承诺。当前石油产量处于纪录高位。

OPEC月报称，根据从二手渠道获得的数据，上月该组织成员国日产原油3,387万桶，较10月增长15万桶/日。

OPEC自己的数据也显示，在1月开始实施2008年来首次达成的减产协议之前，OPEC的产量继续攀升，加剧了全球供应过剩的问题。这可能令人质疑，该组织是否有能力完全执行协议。

石油输出国组织(OPEC)寄望俄罗斯及其他非OPEC国家周末时所达成的遏制供应，加上OPEC自身的减产，将能解决油市供应过剩情况并支撑油价。目前每桶55美元的油价仍仅是2014年中期水准的一半。

非OPEC国家减产应可帮助“加快削减全球库存，并帮助油市实现再平衡的时点提前到2017年下半年，”OPEC报告称。

为了加快脚步，OPEC上月敲定一项计划，从1月起将日产量减少约120万桶至3,250万桶。周六，非OPEC国家也承诺减产约56万桶/日，是其自2001年以来首见的举措。

本项OPEC月报是最新一个显示产量触及新高的报告。路透检视以往的OPEC报告后发现，11月OPEC产量数据至少是2008年以来的最高水平。

OPEC数据显示，11月增加的产量中有超过三分之二是来自利比亚和尼日利亚。这两国产量已因国内冲突而受抑，所以均豁免于减产。整体产出比新目标高出137万桶/日。

OPEC在报告中将2017年非OPEC供应的预测小幅上调至30万桶/日，但OPEC表示，周六会议之后仍在重新检视此项预估。

鉴于对2017年OPEC原油需求预料为平均3,263万桶/日，该报告显示，如果OPEC保持产量不变，供应过剩将达到124万桶/日。OPEC上月报告显示过剩为95万桶/日。

OPEC并未对假如各方均遵守减产承诺的前景给出预估细节。国际能源署(IEA)周二称，若各方均遵守承诺，则明年初时油市可能短缺60万桶/日。(完)