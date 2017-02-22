焦点：OPEC秘书长预计减产执行率进一步提高 称市场恢复信心

路透伦敦2月21日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二称，该组织成员国及俄罗斯等其他产油国将进一步提高减产协议执行率。该协议旨在解决打压油价的供应过剩问题。

巴尔金都还表示，在减产协议实施近两个月之际，对油市前景“谨慎乐观”。

“市场的信心恢复，”他在一个记者会上称。“工作还在进行当中，但我认为趋势已经开始。”

在他讲话后油价上涨，在伦敦市场高于每桶57美元。原油价格目前虽高于一年前的略高于30美元，但仍仅为2014年中时价位的一半，因供应过剩局面持续。

OPEC自1月1日起实施八年来首次减产协议，减产约120万桶/日。俄罗斯及另外10个非OPEC产油国同意减产60万桶/日。

巴尔金都表示，OPEC最近月报中的1月产量数据显示，成员国减产协议执行率达九成以上。

他在演说中称，“所有参与协议的国家仍心意坚定，要达成更高的执行水平。”

俄罗斯和其他非OPEC国家迄今的执行率较低，但巴尔金都对记者表示，这种情况会改善。

“在这个初期的阶段，你必须姑且相信它们，”他表示。他解释称，对非OPEC产油国来说，该自愿性的产量抑制是一种全新的活动。

“我有信心非OPEC产油国也会将其协议执行率提高至与OPEC一致。”

**谈论新举措还为时尚早**

他表示，现在说是否需要在5月召开的OPEC下次会议上延长目前的减产举措或提高减产幅度还为时尚早。该减产举措从1月1日开始实施，为期六个月。

“我认为这还太早，”他向记者称，“市场变化如此之快，就连专业预测者都面临着越来越大的挑战。”

OPEC消息人士上周曾表示，如果原油库存居高不下，有可能延长减产计划或提高减产幅度。

巴尔金都指出，今年原油库存料将下滑。

“2017年库存料将进一步下滑，”他称，“我们将继续关注库存下降情况，使其更加接近五年行业平均水平。”(完)