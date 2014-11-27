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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 27日 星期四 12:58 BJT

OPEC海湾阿拉伯产油国决定不减产

石油输出国组织(OPEC)的海湾地区产油国周四不会提议减产，降低了OPEC联合行动以支撑油价的可能性。单方面减产实际上意味着，OPEC将进一步把市场份额拱手让给美国页岩油业者。路透
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