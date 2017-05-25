版本:
中国
国际财经 | 2017年 5月 25日 星期四 18:30 BJT

OPEC决定将减产协议延长九个月至2018年3月--代表

路透维也纳5月25日 - 一位石油输出国组织(OPEC)代表称，OPEC周四决定将石油减产协议延长九个月至2018年3月。过去三年油价腰斩，致收入大幅下滑，该组织在努力应对全球原油过剩问题。

此次延续减产料将再度获得俄罗斯等12个非OPEC国家认同。非OPEC产油国将在周四稍晚与OPEC开会。(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐