OPEC决定将减产协议延长九个月至2018年3月--代表

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透维也纳5月25日 - 一位石油输出国组织(OPEC)代表称，OPEC周四决定将石油减产协议延长九个月至2018年3月。过去三年油价腰斩，致收入大幅下滑，该组织在努力应对全球原油过剩问题。
此次延续减产料将再度获得俄罗斯等12个非OPEC国家认同。非OPEC产油国将在周四稍晚与OPEC开会。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。