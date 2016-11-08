OPEC秘书长称若阿尔及尔协议不能实施会带来负面影响

路透阿布扎比11月8日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二表示，若无法实施9月在阿尔及尔达成的减产协议，将给已经脆弱的石油业带来负面影响。

“我仍相信这个讯息已经深入人心，后果很明显，过去两年的经历也已引人瞩目，”巴尔金都在阿布扎比国际石油展览会(International Petroleum Exhibition and Conference)上表示。

“若不能及时、全面地实施阿尔及尔协议，将给本已脆弱的石油业带来负面影响，”他说。(完)