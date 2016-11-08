OPEC秘书长称若阿尔及尔协议不能实施会带来负面影响

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透阿布扎比11月8日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二表示，若无法实施9月在阿尔及尔达成的减产协议，将给已经脆弱的石油业带来负面影响。
“我仍相信这个讯息已经深入人心，后果很明显，过去两年的经历也已引人瞩目，”巴尔金都在阿布扎比国际石油展览会(International Petroleum Exhibition and Conference)上表示。
“若不能及时、全面地实施阿尔及尔协议，将给本已脆弱的石油业带来负面影响，”他说。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。