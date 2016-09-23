焦点：OPEC国家加紧磋商 为八年来首次达成限产协议做出新的努力

路透迪拜/伦敦9月22日 - 就石油输出国组织(OPEC)的决策而言，阿尔及利亚一直是个充满意外的国度。该国下周将主办该组织的部长级会议。

OPEC于2004年和2008年在阿尔及利亚举行的前两次会议均意外决定减产支撑油价，震撼了市场。

据OPEC官员和消息人士，在下周阿尔及尔的部长级会议临近之际，该组织可能准备8年来首次限制产量。

油市和政治上的老对手沙特阿拉伯和伊朗发出和解的信号，愿意进行合作，并与非OPEC成员国的俄罗斯一道进行磋商。在也门和叙利亚的冲突中，他们的支持对象不同。

OPEC的专家们私底下正在设法拟定限产协议的最后细节。协议不仅会对市场产生影响，还可能允许石油部长们向各自国内的民众宣扬其取得的成功。

“我现在觉得情况有点不同，因为形势有所好转，可助(产油国)达成协议，”伊拉克驻OPEC理事Falah Alamri周四称。

他表示，OPEC与俄罗斯在下周阿尔及利亚的能源生产国和消费国会议间隙召开会议时不得不采取行动，原因是当前每桶45-50美元的油价水平，对OPEC成员国而言是不可接受的。

过去一年，伊拉克、沙特、伊朗和俄罗斯全都扩大生产，带动产量触及历史高位，以便与美国等成本更高的生产国争抢市场份额。由于低油价，美国的石油生产一直在下滑。

伊拉克被视为全球石油产量协议达成的主要阻碍之一，因该国要求明年进一步增产。同时，俄罗斯和伊朗可能都已经触及产能峰值，沙特也没有测试过更高的产量水平。

但Alamri表示伊拉克并不会扼杀产量协议，“我们无意让太多原油涌入市场，我们希望支撑市场...不参与任何会打压油价的事。”

消息人士称，沙特和伊朗驻OPEC官员本周正在维也纳会晤，争取明确产量协议的大致框架。

“看来他们都希望在阿尔及尔达成某种共识。从会议和外交活动的频繁程度一看便知。他们真的在推动此事，”一OPEC消息人士称。

其他消息人士表示，争议主要集中在产量基准上面，各国要根据基准来确定冻结或是削减产量。

OPEC有两套数据：一是由成员国自身的估算，另外一套数据则是来自独立市场专家，也就是所谓间接资料。

后者数据最近一直比较偏低，而且是较能精确反映真实产量的数字。根据知情人士透露，海湾产油国坚持产量协议必需使用这些数据，才能更加有益于监测供应水平。

一位熟知OPEC讨论内情的人士暗示，如果产量是冻结在今年初或者今年上半年的平均水平，那么就意谓着产量从当前的实际水平减产。

“从逻辑上而言，如果(所有各方)都同意使用间接资料，那么就可以视为减产，”这位OPEC消息人士说。

其他几位OPEC消息人士说，利比亚和尼日利亚可能获得豁免，这两国已因国内局势动荡而出现产量下降。(完)