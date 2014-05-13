OPEC认为当前产量可保证2014年原油市场供需平衡

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦5月13日 -石油输出国组织(OPEC)称其当前原油产量帮助完全满足全球需求，2014年可望借此实现供需平衡。这进一步表明OPEC在6月会议上不太可能调整产量政策。
OPEC在周二发布的月度报告中，还把2014年OPEC原油需求预估增加到了2,976万桶/日，较前次预估提高11万桶/日。
“在OPEC以外的供给持续增加的情况下，当前OPEC的产量将会帮助全面满足预期中的需求，让今年市场处于相当平衡的状态，”发自OPEC维也纳总部的报告称。
OPEC维持今年全球原油需求成长预估在114万桶/日不变。(完)
(编译 洪曦; 审校 张涛)
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