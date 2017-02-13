分析：OPEC牵头的减产行动或需延长 才能实现恢复市场平衡目标

2016年1月资料图，俄罗斯西西伯利亚城市Kogalym郊外Imilorskoye油田的工人在检查管线阀门。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透伦敦2月10日 - 由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，很可能令去年开始的全球石油库存下降趋势加速；但该行动持续时间仅有六个月，意味着OPEC将无法实现市场再平衡的目标。

OPEC与非OPEC产油国在去年12月达成自2001年以来的首份联合减产协议，减产幅度约为180万桶/日。

在该协议达成之前的几个月和敲定之后，OPEC成员国部长们表示，他们的主要目标之一是解决原油和油品库存过剩问题；这一问题两年多来一直压制油价。

OPEC核心国家沙特阿拉伯已表示，到目前为止，不需要在六个月期满后继续实施减产协议。沙特承担了最大比例的减产任务。

而油价强硬派伊朗的看法则截然相反。伊朗石油部长尚甘尼称，OPEC应在2017年下半年进一步减产。根据协议，伊朗的产量可略微高于去年10月水平。

国际能源署(IEA)表示，经济合作暨发展组织(OECD)成员国的原油、天然气液(NGL)和油品库存仍比约27亿桶的五年均值高出2.86亿桶，这还是在2016年第四季库存减少80万桶/日的情况下。

过剩的库存中，原油和天然气液几乎占一半，油品占另一半。

IEA预估，如果产油国对减产协议的遵守程度维持在1月水准，那么2017年上半年库存将减少60万桶/日。

“如果2017年OECD库存继续以7-12月期间的速度下降，那么要一年左右库存才能回到五年均值水平，”IEA石油分析师Olivier Lejeune表示。

OPEC面临的问题是，虽然减产协议执行度高有助于让库存下降，但需求不佳以及非OPEC供应增加可能削弱减产的效力。

“(OPEC和非OPEC产油国)的减产基本上避免了发生比2015年和2016年上半年更严峻的过剩局面，”JBC Energy的董事总经理David Wech称。

“但这并没有消除今年上半年的(供应过剩)，”他还称。

法国巴黎银行在本周的研究报告中称，加拿大、巴西和哈萨克斯坦等较大的非OPEC产油国今年上半年的供应预计还会较上年同期增加。

“关键在于美国页岩油行业会复苏到何种程度，自2016年5月以来美国活跃钻机数逐渐增加，并且2017年石油生产商对冲比率较高，”法国巴黎银行称。

OPEC内部因素也关系到减产协议能否奏效。不受减产协议约束的利比亚和尼日利亚增加了石油产量。自去年10月以来利比亚的日产量增加了190,000桶。

**地区性失衡**

虽说经济合作暨发展组织(OECD)库存在下降，但非OECD国家库存则一直在攀升--特别是中国和印度，这些地方很难找到可靠的库存数据。

国际能源署(IEA)曾表示，从中国库存结余来看，8-11月表观库存增加了大约60万桶/日。

因此，再平衡可能会不大平均：过剩从一个地区转移到另一个地区。

OPEC和俄罗斯迄今一直未让亚洲受到减产引起的出口下降影响，他们主要针对美国和欧洲减少出口。

这可能导致亚洲库存继续增加，主要产油者也还在亚洲争夺市场份额。

“我们一直认为延长的可能性很大，主要原因是我们始终觉得焦点在于拉低过剩的水平，而且这一过程很有可能需要六个月以上的时间，”Energy Aspects分析师Richard Mallinson称。

Energy Aspects预测，(剔除战略石油储备以外)去年底全球过剩的商业石油库存在略低于4亿桶的水平。

这当中有大约3亿桶来自经济合作暨发展组织(OECD)国家，有1亿桶来自非OECD国家。

该能源咨询公司预测，今年上半年石油库存平均减少约70万桶/日。

“如果当前这种需求增长的趋势继续，减少幅度可能更大，”Mallinson称。(完)