产油国对延长减产协议逐渐形成共识--沙特OPEC理事

路透迪拜5月5日 - 沙特石油输出国组织(OPEC)理事阿玛(Adeeb Al-Aama)周五称，OPEC和参加全球减产协议的非OPCE产油国达成共识，均认为需要将减产协议延长至6月之后，以帮助消化过剩供应。

“基于今日的数据，有了一种日益增强的看法，认为可能需要延长六个月来让市场恢复平衡，但延长的长度还不确定，”他说。