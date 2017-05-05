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国际财经 | 2017年 5月 5日 星期五 16:44 BJT

产油国对延长减产协议逐渐形成共识--沙特OPEC理事

路透迪拜5月5日 - 沙特石油输出国组织(OPEC)理事阿玛(Adeeb Al-Aama)周五称，OPEC和参加全球减产协议的非OPCE产油国达成共识，均认为需要将减产协议延长至6月之后，以帮助消化过剩供应。

OPEC、俄罗斯和其他产油国之前同意每日联合减产180万桶，直至6月30日。

“参与国对于需要延长去年达成的生产协议一事逐渐有共识，”阿玛对路透称。

“基于今日的数据，有了一种日益增强的看法，认为可能需要延长六个月来让市场恢复平衡，但延长的长度还不确定，”他说。

5月25日OPEC部长会议将作出正式决定。(完)

(编译 汪红英/侯雪苹；审校 于春红/蔡美珍)

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