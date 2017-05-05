产油国对延长减产协议逐渐形成共识--沙特OPEC理事

调查：日本企业认为内需不振和劳动力短缺是主要担忧问题
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透迪拜5月5日 - 沙特石油输出国组织(OPEC)理事阿玛(Adeeb Al-Aama)周五称，OPEC和参加全球减产协议的非OPCE产油国达成共识，均认为需要将减产协议延长至6月之后，以帮助消化过剩供应。
OPEC、俄罗斯和其他产油国之前同意每日联合减产180万桶，直至6月30日。
“参与国对于需要延长去年达成的生产协议一事逐渐有共识，”阿玛对路透称。
“基于今日的数据，有了一种日益增强的看法，认为可能需要延长六个月来让市场恢复平衡，但延长的长度还不确定，”他说。
5月25日OPEC部长会议将作出正式决定。(完)
(编译 汪红英/侯雪苹；审校 于春红/蔡美珍)
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