5月OPEC石油产量升至三个月高位

路透伦敦5月30日 - 周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)5月石油产量已升至三个月高位，因安哥拉产量增加及伊拉克南部出口继续增长的影响盖过了利比亚动荡加剧。

调查显示，OPEC 5月石油日均产量为3,002万桶，高于4月的2,968万桶。此调查基于航运数据及来自油企、OPEC和咨询公司的消息人士所提供的信息。

这是OPEC产量自2月以来首度超过3,000万桶的名义目标。

国际能源署(IEA)5月15日表示，OPEC下半年需要增产以满足不断增长的需求。

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“目前来说，似乎适当，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch谈及OPEC产量是否充足时称。“下半年就可能不一样了。”

利比亚石油供应大多中断已给OPEC今年的石油供应带来压力，扶助支撑油价 LCOc1 守在每桶100美元之上，尽管非OPEC国家产量增长，而且美国页岩气产业繁荣。

OPEC的石油产量占全球的三分之一。调查发现，5月安哥拉和伊拉克产量上升，沙特和伊朗也有较小幅度的增产。产量下降最为明显的是利比亚，同时尼日利亚产量几无增长，尽管荷兰皇家壳牌石油 RDSa.L 宣布出口方面遭遇的不可抗因素消除。

5月增产幅度最大的是安哥拉，出口59批船货，较4月增加11批。增加的出口当中有三批船货来自BP BP.L 运营的Plutonio油田，据行业消息人士称，该油田之前一直处在维护状态。

伊拉克的供应再度增加，因南部港口出口上升，根据装运数据，5月平均日出口量达到260万桶，为至少2003年以来最高。

库尔德斯坦地区在未经中央政府批准的情况下出售一批原油船货，也增加了伊拉克的出口供应。但北部基尔库克由于稍早的爆炸事件，没有原油发运，因此伊拉克的总出口量仍低于2月时达到的纪录水平。

油轮数据显示，伊朗石油出口继4月下降后在5月攀升，进一步超过11月时就限制伊朗核计划而达成的临时协议所允许的水平。行业消息人士称，超出部分的石油以运往中国的居多。

2013年底以来伊朗石油出口增多的迹象引起美国政府关切，担心放松制裁已经给了伊朗经济起飞的动力。

石油出口大国沙特略为提高供应，因国内电厂的原油需求上升。阿联酋产量也有所上升，因油田维护工作完成。

本次调查发现，利比亚日产量减少6万桶，月平均水平为19万桶。由于罢工和抗议活动，该国的原油产量仅为生产能力的一小部分。

OPEC成员国将于6月11日在维也纳开会，考虑调整每日3,000万桶的供应目标。预计会上不会作出调整目标的决定，因石油价格料将全年保持在每桶100美元以上，这是沙特等许多成员国乐见的价格。(完)

(编译 许娜/郑茵 审校 孙茉莉)

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