焦点：OPEC秘书长称维持产量不变很重要 油价大跌并非由于基本面

路透迪拜12月14日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日称，OPEC能够经受住油价大跌和维持产量不变，并辩称市场疲弱走势并非由于供求基本面，这种情况可能是投机客造成的。

巴德里在迪拜的一个会议上为OPEC 11月不减产的决定作出辩护。

“我们认为未来一段时间...继续维持产量在当前水准非常重要。这一决定是由各国部长共同作出的，”他说，“决定已经做出，不会改变。”

OPEC的政策对全球经济前景来说仍然是个至关重要的因素。布兰特原油期货周五结算价跌破每桶62美元，自6月以来油价的沉重跌势令能源类股和对原油出口有曝险的货币重挫。

科威特官方新闻机构KUNA报导，该国石油部长Ali al-Omair周日表示，OPEC维持产量不变的决定旨在保持市场份额，即便这对油价产生负面影响。

OPEC不减产的决定导致指标油价较今年稍早水准接近腰斩，而且打击风险资产买兴，促使投资者转向安全的公债。

中东股市对油价下挫做出进一步反应，周日急剧下跌。在此之前，自10月末以来，海湾股市已缩水约1,500亿美元。

一些人士认为股市可能继续下跌，因目前仍鲜有参与者愿意抄底。

但巴德里暗示，原油价格跌势已经过度。“基本面不应该导致(价格)这么剧烈下降，”他通过一名英语翻译用阿拉伯语说道。

他说，供应只是小幅增长就导致了油价的急剧下挫，“我认为投机活动严重影响了油价。”

在被问及OPEC是否计划在原定明年6月召开下次会议之前召开紧急会议，或与非OPEC国家召开会议时，巴德里表示这类会议不会对油价产生影响。

**没有目标油价**

巴德里重申，OPEC没有为原油设定目标价格，并敦促海湾国家继续在勘探与生产领域投资，称美国将继续依赖中东原油许多年。

若停建新产油项目，“将出现油价反弹至每桶147美元的局面，就像2008年一样，”他回想起上游投资不足之后供应匮乏所产生的潜在市场影响。

巴德里说，OPEC在寻求一个适合的油价水平，让消费者和产油商都满意，但并未给出明确数字。他还说，11月的产量决定并非针对其他产油国，驳斥了有关OPEC不减产是为了打压美国页岩油生产，亦或是削弱其他竞争对手的说法。

“有人说，OPEC的决定是针对美国及其页岩油。这是完全错误的。还有人认为OPEC针对的是伊朗和俄罗斯，这也是错误的，”他说。

但据某知情人士透露，沙特阿拉伯石油部长欧那密在上月的OPEC会议上表示，该组织必须对抗美国的页岩油繁荣，认为应维持现有产量以抑制价格，从而挤压北美产油商的获利。这名知情人士是从一个非海湾OPEC产油国部长那里获知相关信息的。

巴德里表示，伊朗和伊拉克这两个OPEC国家的石油产业分别因制裁和安全问题受到制约，两国都有提升产量的潜力，但只有在两到三年以后才有可能大幅增产。

除OPEC维持产量不变外，国际能源署(IEA)下调石油需求成长预估，也推动油价周五加快下滑。这引起了产生更广泛负面影响的担忧，比如对原油价格极其敏感的公司和国家将出现债务违约风险。

另外，还有观点称价格走势将加剧欧洲通缩压力，从而增强有关欧洲央行将被迫在明年年初实施进一步刺激的臆测。(完)

(编译 杜明霞/张涛/王颖；审校 王兴亚/戴素萍/许娜)

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