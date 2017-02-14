OPEC月报显示1月原油产量减少 成员国减产协议兑现率达93%

图为石油输出国组织（OPEC）总部大楼上的组织标识。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透伦敦2月13日 - 石油输出国组织(OPEC)中最大产油国沙特1月大幅减产，藉以支撑油价并缓解供应过剩情形，协助成员国在1月兑现逾九成的减产承诺。

OPEC此前同意自1月1日起减产约120万桶/日，俄罗斯及其他非OPEC成员国则总计同意减产60万桶/日。

OPEC周一公布月报数据，根据OPEC用来监控产量的二手消息来源，11个OPEC成员国按协议的产量目标，1月已将供应降至2,988.8万桶/日。

OPEC月报公布后，油价扳回稍早跌幅，在每桶56美元上方交头。

路透根据OPEC数据计算，这相当于兑现率达93%。

国际能源署(IEA)上周估计协议兑现率为90%，称这创下纪录新高。

沙特向OPEC表示，其减产幅度较二手消息来源所估算的要高，1月减产超过70万桶/日至974.8万桶/日，已经降至比OPEC协议更低的水准。

月报指出，包括尼日利亚及利比亚在内，所有OPEC成员国产出减少89万桶/日至3,214万桶/日。

由于估计2017年对OPEC原油需求平均为3,214万桶/日，月报暗示若OPEC维持产出稳定，超额供给将不复存在。上月报告显示超额供给达98.5万桶/日。

月报当中OPEC并未提及遵守协议的程度。路透上周所见到二手消息来源所提供的数据，显示兑现率为92%。(完)