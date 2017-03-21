焦点：消息人士称OPEC产油国倾向于延长减产协议 但非OPEC国家需参与

路透迪拜/伦敦3月20日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，OPEC产油国益发支持将减产协议延长至6月以后，以降低原油供应让市场恢复平衡，不过仍需俄罗斯和其他非OPEC产油国参与减产计划。

OPEC自1月1日起减产六个月，每日减产约120万桶，此为八年来首次减产。俄罗斯和其他非OPEC产油国则同意每日减产60万桶。

该协议拉抬了油价，但工业国家的库存正在升高，且更高的回报鼓励美国公司增产。愈来愈多的OPEC官员们相信，库存可能需要比六个月还要长的时间才能降低。

“需要延长协议才能平衡市场，”一OPEC代表表示。“延长减产协议应有非OPEC产油国参与。”

OPEC消息人士2月时曾对路透说，如果全球原油库存未能降至目标水平，OPEC可能从7月开始延长同非OPEC产油国之间的减产协议，甚至可能加大减产力度。

OPEC希望工业化国家的库存能够降至过去五年平均水平。而根据最近的数据显示，1月经济合作暨发展组织(OECD)国家石油库存比五年均值高出2.78亿桶。

另外五位OPEC消息人士称，市场显然需要不止六个月的时间来企稳，但他们也说，包括OPEC和非OPEC国家在内的所有产油国都必须同意参与才行。

“官员们将在5月开会做决定，但大家都得参与才行，”一位来自某产油大国的OPEC消息人士说。

OPEC将在5月25日于维也纳举行下一次的产量政策会议。OPEC秘书长巴尔金都上月称，OPEC和非OPEC产油国也将在5月召开一次会议。

“谈判会比较艰难，”另一名消息人士称。

俄罗斯并未公开表态是否支持延长减产时间，但警惕美国页岩油生产因油价上涨而复苏。

“想要知道各方是否都同意这样做还为时尚早，”参与减产协议的非OPEC国家的一个消息人士谈到延长减产期限时称。

美国页岩油生产复苏制约了今年油价的反弹，或令OPEC领导人忧心。

但OPEC部长和消息人士表示，他们认为2017年(页岩油生产)不会大幅回升。一位OPEC消息人士称，今年页岩油日产量料将增加约30万桶--在市场可接受范围之内。

“沙特等OPEC主要产油国对于页岩油卷土重来十分不满，不得不在损失部分市场份额抑或稳定的收入之间进行艰难抉择，”来自一个海湾地区以外的OPEC产油国的消息人士称。

“他们更有可能选择(稳定的)收入，并设法取得非OPEC国家的支持。”(完)