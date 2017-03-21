焦点：消息人士称OPEC产油国倾向于延长减产协议 但非OPEC国家需参与

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透迪拜/伦敦3月20日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，OPEC产油国益发支持将减产协议延长至6月以后，以降低原油供应让市场恢复平衡，不过仍需俄罗斯和其他非OPEC产油国参与减产计划。
OPEC自1月1日起减产六个月，每日减产约120万桶，此为八年来首次减产。俄罗斯和其他非OPEC产油国则同意每日减产60万桶。
该协议拉抬了油价，但工业国家的库存正在升高，且更高的回报鼓励美国公司增产。愈来愈多的OPEC官员们相信，库存可能需要比六个月还要长的时间才能降低。
“需要延长协议才能平衡市场，”一OPEC代表表示。“延长减产协议应有非OPEC产油国参与。”
OPEC消息人士2月时曾对路透说，如果全球原油库存未能降至目标水平，OPEC可能从7月开始延长同非OPEC产油国之间的减产协议，甚至可能加大减产力度。
OPEC希望工业化国家的库存能够降至过去五年平均水平。而根据最近的数据显示，1月经济合作暨发展组织(OECD)国家石油库存比五年均值高出2.78亿桶。
另外五位OPEC消息人士称，市场显然需要不止六个月的时间来企稳，但他们也说，包括OPEC和非OPEC国家在内的所有产油国都必须同意参与才行。
“官员们将在5月开会做决定，但大家都得参与才行，”一位来自某产油大国的OPEC消息人士说。
OPEC将在5月25日于维也纳举行下一次的产量政策会议。OPEC秘书长巴尔金都上月称，OPEC和非OPEC产油国也将在5月召开一次会议。
“谈判会比较艰难，”另一名消息人士称。
俄罗斯并未公开表态是否支持延长减产时间，但警惕美国页岩油生产因油价上涨而复苏。
“想要知道各方是否都同意这样做还为时尚早，”参与减产协议的非OPEC国家的一个消息人士谈到延长减产期限时称。
美国页岩油生产复苏制约了今年油价的反弹，或令OPEC领导人忧心。
但OPEC部长和消息人士表示，他们认为2017年(页岩油生产)不会大幅回升。一位OPEC消息人士称，今年页岩油日产量料将增加约30万桶--在市场可接受范围之内。
“沙特等OPEC主要产油国对于页岩油卷土重来十分不满，不得不在损失部分市场份额抑或稳定的收入之间进行艰难抉择，”来自一个海湾地区以外的OPEC产油国的消息人士称。
“他们更有可能选择(稳定的)收入，并设法取得非OPEC国家的支持。”(完)
(编译 戴素萍/李婷仪/孙国玉；审校 张荻/张涛/许娜)
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