焦点：OPEC超额完成减产目标 但预计其他产油国产量上升

路透伦敦4月12日 - 石油输出国组织(OPEC)3月超额完成减产协议目标，并称石油库存2月下降，说明其解决供应过剩问题的努力取得效果。

不过随着油价上涨激励美国页岩油厂商增产，该组织还上调了对2017年非OPEC国家供应的预测，从而削弱今年对OPEC石油的需求。

OPEC自1月1日起的六个月将日产量减少120万桶左右，以解决供应过剩问题，这是其八年来首次减产。俄罗斯和其他10个非OPEC产油国同意的减产规模为OPEC的一半。

报告公布后油价周三缩减涨幅，报每桶56美元左右，但仍高于一年前每桶约42美元的水准，OPEC对市场前景看法乐观。

“尽管存在下行风险，但对未来数月成品油需求增长的总体预期依然乐观，”报告称。该报告小幅上调了其对今年全球需求的预期。

“炼厂结束季节性维护恢复生产、需求稳健、以及OPEC和非OPEC生产调整中的高度一致性，应会使得市场更加稳定并会降低近几周的波动。”

OPEC在报告中指出其成员国对减产协议的执行率提高，并称2月工业化国家的石油库存下降，不过库存仍较五年平均水平高出2.68亿桶。

根据OPEC用来监控产量的二手消息来源的数据，除利比亚和尼日利亚之外，按照减产协议定有产量目标的11个OPEC成员国上月日供应量降至2,976.1万桶。

根据路透估算，这代表了OPEC减产计划的执行率达到104%。OPEC并没有发布此类数据，但路透周二看见的OPEC数据，减产协议执行率也是104%。

但OPEC将2017年非OPEC产油国石油供应增长预估上修至58万桶/日，因减产协议后油价反弹，激励美国页岩油钻探活动再度复苏。

“由于钻探活动回升，加上石油业现金流增加，美国页岩油产量料将迅速上升，2017年全年料增长33.5万桶/日。”OPEC称。

**沙特产量低于目标**

包括尼日利亚及利比亚在内，3月OPEC产量下滑约15万桶/日，至3,193万桶/日，因沙特减产幅度高出协议的规定。

OPEC的二手消息来源称，沙特3月产量增加至999.4万桶/日；但沙特提交给OPEC的报告称其产量降至990万桶/日。这两个数字都低于沙特的OPEC产量目标。

由于非OPEC的产量预期提高，OPEC将2017年市场对其原油的需求预估调降至3,222万桶/日--比上月预估低13万桶/日，但仍高于目前产量，这暗示如果产量不升，库存将会下降。

非OPEC石油供应进一步上升，或将拖累油价并阻碍OPEC出清过剩库存，不过OPEC官员已经表态，他们相信市场能够消化新增的页岩油供应。

“页岩油产量在过去让各种预测大跌眼镜，其经济效益还在提高和发展，”沙特前石油官员Ibrahim al-Muhanna在一次讲话中说。

“不过，即便把所有的重要性和媒体关注都算在内，页岩油仍算不上主要能源。”

OPEC将于5月25日开会，目前正在考虑是否在6月到期后继续延长减产协议。OPEC消息人士上月对路透表示，包括沙特和科威特在内的多数成员国倾向于延长，但需要包括非OPEC产油国在内的所有产油国都同意。(完)