焦点：9月OPEC石油产量创2012年来高点

路透伦敦9月30日 - 一份路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)9月石油产量跳增至近两年最高，因利比亚产量进一步回升，且沙特和其他OPEC海湾地区成员国增产。目前油价每桶不到100美元。

减产国家寥寥，凸显出OPEC海湾地区主要成员国对油价从6月的115美元跌至周二的97美元并不紧张。它们可以承受这个水平，但是伊朗和非OPEC成员国的俄罗斯等产油国的预算则承压。

据调查，OPEC在9月平均日供应量为3,096万桶，高于8月的3,015万桶。该调查基于船运数据以及油企、OPEC和咨询机构消息人士提供信息。

“利比亚大幅提高了产量，展望后市，OPEC目前产量高于2015年OPEC原油(预估)需求，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称，“在OPEC下次会议前夕，这让它们感到了压力。”

OPEC的石油产量占到全球的三分之一，下次会议将在11月召开。9月产量增幅最大的是利比亚，日供应增加28万桶，尽管冲突持续。伊拉克、尼日利亚、安哥拉和沙特也提高了产出。

根据路透调查，9月OPEC石油产量为2012年11月以来最高，当时的日产量为3,106万桶。利比亚等国供应被迫中断，使得OPEC今年早前几个月的产量一直低于3,000万桶的目标。

尽管国内爆发冲突，但伊拉克同样设法增加供应。石油产量出现反弹，因为该国南部石油终端出口增加，并且库尔德地区油田产量提高。

伊斯兰国武装份子进入伊拉克北部地区，并未减少南部地区的出口，但动乱对北部的基尔库克原油供应造成冲击，并导致Baiji炼厂关闭，使得原油产量低于伊拉克潜在产能。

尼日利亚石油产出早前几个月受到干扰，9月产量攀升；安哥拉的产量也增加，道达尔(TOTF.PA)运营的CLOV石油项目投产加快了出口。

据调查，沙特已经非正式地提高了产量以弥补其他成员国的供给减少。到目前为止，尚没有进一步减少的迹象。

实际上沙特业内认为需求会增加，因很快会进入冬季且炼厂结束维护恢复生产，这些因素表明不应减产。调查中的受访消息人士称，本月的市场供给已经增加。

一些OPEC成员国曾表示过油价下滑令人担忧，11月27日的维也纳会议可能围绕是否有必要减产引发争论。

OPEC本身的预期暗示，2015年对OPEC原油的需求将降至每日2,920万桶，归因于美国页岩气以及非OPEC成员国的供给增加。据此次调查，OPEC的预期要较当前日产量几乎减少180万桶。

调查发现，伊朗9月产量保持稳定。西方国家因核武问题对伊朗的制裁抑制了该国的石油产量。不过继制裁措施放宽后从今年年初开始伊朗的供给也增加了。(完)

(编译 朱晓军/王兴亚/孙茉莉; 审校 李爽/戴素萍/郑茵)

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