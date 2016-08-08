OPEC部分国家再度呼吁限产提振油价走高 但基本面仍疲弱

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透新加坡8月8日 - 油价周一亚洲盘初上涨，受到报导称一些石油输出国组织(OPEC)国家再度呼吁限产的消息所提振。
0022 GMT，美国原油报每桶42.01美元，上涨0.21美元，或0.5%。
布兰特原油期货报每桶44.40美元，上涨0.13美元，或0.29%。
分析师称，油价上涨得益于一些石油输出国组织(OPEC)的成员国再次呼吁冻产以控制产量过剩。
“据称，包括委内瑞拉、厄瓜多尔和科威特在内的OPEC成员国，是最新呼吁冻产的背后推动力量。但鉴于主要成员国(沙特、伊拉克和伊朗)继续争抢市场份额，加速出口，这样的努力可能与之前一样，似乎注定会失败，”ClipperData的Matt Smith在报告中称。
由于尚未达成协议，通过增产和价格折扣争抢市场份额继续令油市承压。
伊拉克国家石油营销组织(SOMO)周一称，将供应亚洲的巴士拉轻质原油的9月官方售价每桶调降1美元，至较阿曼/迪拜原油均价贴水2.30美元。
与此同时，美国活跃钻机数继续增加。
“美国活跃钻机数再次增加，也打压市场人气。贝克休斯(Baker Hughes)数据显示，美国活跃钻机数增至3月以来的最高水平(381座)，”澳新银行周一称。
需求方面，AB Bernstein的分析师称，2015年和今年上半年石油需求增势强劲，分别为2.0%和1.5%，但前景疲软。(完)
(编译 李婷仪/侯雪苹；审校 龚芳/张荻)
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