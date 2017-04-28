OPEC希望石油库存进一步下降 正为取得共识而努力

路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四在谈到延长减产时间问题时称，OPEC希望库存进一步下降，目前正努力确保各方能在5月份的决策会议上达成共识。

巴尔金都及其他OPEC成员国官员表示，在减产协议的帮助下，油市正在朝着供需平衡的方向迈进。

“当前市场显然正在重新走向平衡，投资方面、特别是短周期投资项目正在带来回报，我们的目光不能离开既定目标，这一点至关重要，”巴尔金都表示。

“我们需要让过剩的全球库存更加接近五年平均水平。”

巴尔金都并未直接表示是否会延长减产期限，但他表示沙特能源部长法力赫正在带头努力，以在下月维也纳会议之前取得共识。

沙特能源部周四透过推特表示，该国能源部长法力赫与阿塞拜疆能源部长Natig Aliyev进行会晤，双方均同意支持继续推动12月签署的减产计画。

法力赫的看法也获得OPEC成员国伊拉克及安哥拉油长的呼应。

伊拉克去年要求豁免进行减产，引发外界怀疑该国会否遵守OPEC协议，或是否希望延展这项协议。但伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周四表示，该国将会遵守OPEC所达成的协议。

安哥拉油长表示，他相信这项协议会展延至6月以后。

“市场正朝向重新平衡的状态，”沙特阿拉伯国家石油公司执行长Amin Nasser指出。“我认为油市将会上行，市况可望持续有所好转。”(完)