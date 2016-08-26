OPEC秘书长巴尔金都称产油国展现需要管理产量的共识

路透迪拜8月26日 - 据伦敦Al-Hayat报的刊出内容显示，石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都称，OPEC内部及外界有一股愈来愈强烈的共识，认为必须采取行动管理原油产量，以支持油价。

他向Al-Hayat报表示，“OPEC及非OPEC国家愈来愈体认到，对于产量管理，产油国必须采取更积极主动态度，以弥补传统市场力量。”

“我们已经看到2014年以来不干预做法的结果，”他说道。

OPEC成员国将在国际能源论坛间隙进行会晤。论坛定于9月26-28日在阿尔及利亚召开。

在回答达成冻产协议的可能性提问时，他表示“当前情况下没有什么是不可能的，而且我知道OPEC没有一个国家免受低油价的打击。”(完)