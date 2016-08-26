OPEC秘书长巴尔金都称产油国展现需要管理产量的共识

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透迪拜8月26日 - 据伦敦Al-Hayat报的刊出内容显示，石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都称，OPEC内部及外界有一股愈来愈强烈的共识，认为必须采取行动管理原油产量，以支持油价。
他向Al-Hayat报表示，“OPEC及非OPEC国家愈来愈体认到，对于产量管理，产油国必须采取更积极主动态度，以弥补传统市场力量。”
“我们已经看到2014年以来不干预做法的结果，”他说道。
OPEC成员国将在国际能源论坛间隙进行会晤。论坛定于9月26-28日在阿尔及利亚召开。
在回答达成冻产协议的可能性提问时，他表示“当前情况下没有什么是不可能的，而且我知道OPEC没有一个国家免受低油价的打击。”(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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