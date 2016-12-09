焦点：目前仅有五个非OPEC产油国同意出席周六扩大减产的会谈

2016年1月25日，俄罗斯西西伯利亚城市Kogalym郊外，图为卢克公司Imilorskoye油田的抽油机。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透伦敦/迪拜12月8日 - 两名石油输出国组织(OPEC)消息人士称，14个非OPEC产油国中，迄今只有五个同意周六与该组织开会讨论扩展一项减产协议。这令人怀疑OPEC能否完全实现减产目标。

OPEC周六将在维也纳与非成员国会谈，希望他们也能限制供应。该组织上月达成八年来首份减产协议，以推升油价。

上次非OPEC国家与OPEC减产是在2001年底，当时油价在911恐怖事件之后下挫。当时非成员国承诺减产46.2万桶/日，没有达到OPEC所希望的50万桶/日。

目前俄罗斯曾表示将减产30万桶/日，意谓着其他非OPEC产油国合计将需要誓言减产30万桶/日，才能达到OPEC想要的减产60万桶/日，此为OPEC本身减产规模的一半。

一些熟知讨论情况的OPEC消息人士，相当确定非OPEC产油国将会作出足够的承诺。

“我认为它们会做到”，一位消息人士称。“这应该没那么困难”。

其他OPEC消息人士则持怀疑态度。在14个受邀参加周六会议的非OPEC国家中，只有阿塞拜疆、哈萨克斯坦、阿曼、墨西哥和俄罗斯同意出席。

“还搞不清楚”，第二位消息人士称。“要等到周六”。

第三名OPEC消息人士表示，他们比较有可能承诺减产50万桶/日。

除了俄罗斯以外，只有阿曼公开表明愿意减产。阿塞拜疆曾公开表明将减少供给，而哈萨克斯坦则表示尚未决定。

在OPEC减产定案之后，OPEC大会主席萨达(Mohammed al-Sada)在11月30日的记者会中表示，他有信心非OPEC国家将减产60万桶/日。

据路透所见到的议程草案，周六在OPEC总部维也纳举行的会议将自0900GMT起召开，萨达及俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)将共同担任主席。

OPEC成员国尼日利亚周三表示，即使在非OPEC国家当中，俄罗斯是惟一减产的国家，OPEC仍将执行减产120万桶/日的行动。(完)