焦点：OPEC与非OPEC产油国举行非正式磋商 以确定新的减产行动

路透维也纳5月24日 - 石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国的部长周三在维也纳进行非正式磋商，为了就延长减产行动达成共识进行最后努力。

OPEC主要产油国沙特阿拉伯赞成将减产协议延长九个月，而非最初计划的六个月，寻求加快市场再平衡并防止油价回落至每桶50美元下方。

OPEC成员国伊拉克和阿尔及利亚以及非OPEC产油国俄罗斯，也支持延长九个月，但科威特和阿联酋等OPEC的波斯湾成员国指出需要进一步分析。

OPEC周四将在维也纳正式召开会议，讨论是否延长去年12月达成的减产协议。根据该协议，OPEC成员国和11个非OPEC产油国同意在2017年上半年将石油产量削减180万桶/日。

周三，OPEC与非OPEC产油国的部长级联合监督委员会在维也纳会面，讨论减产进展以及减产对全球石油供应的影响。委员会目前包括OPEC成员国科威特、委内瑞拉、阿尔及利亚以及非OPEC的俄罗斯和阿曼；OPEC当前的轮值主席国沙特也参与此次会议。

一些OPEC成员国代表称，他们预计周三和周四的会谈将较为顺利，料达成延长减产行动九个月的共识。

“我认为会谈将进展顺利。”一位OPEC代表说道，因多有迹象显示产油国对此事意见一致，也包括伊朗这个在多次OPEC会议上都反对沙特的国家。

几位代表及部长称，他们认为减产可能不会延长至一整年。

可能的意外或许包括加大减产幅度，但增幅可能不会太大，因为可能在周四首次加入减产协议的非OPEC产油国，比如土库曼斯坦和埃及，石油产量相当少。

OPEC产油国的减产帮助油价回升至每桶50美元上方，在财政方面给予产油国一定提振。周三0750GMT时，布兰特原油期货涨0.5%，至每桶约54.50美元。

但油价上涨刺激了美国页岩油产业的增长，在全球石油库存接近纪录高位之际，这令油市再平衡步伐放慢；美国没有加入减产协议。

咨询机构Wood Mackenzie研究主管Sushant Gupta称，“(库存下降)有点棘手，因为减产导致油价上升，这将刺激美国页岩油产量上升，降低减产的影响，这是环环相扣的。”(完)