焦点：OPEC与非OPEC产油国举行非正式磋商 以确定新的减产行动

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透维也纳5月24日 - 石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国的部长周三在维也纳进行非正式磋商，为了就延长减产行动达成共识进行最后努力。
OPEC主要产油国沙特阿拉伯赞成将减产协议延长九个月，而非最初计划的六个月，寻求加快市场再平衡并防止油价回落至每桶50美元下方。
OPEC成员国伊拉克和阿尔及利亚以及非OPEC产油国俄罗斯，也支持延长九个月，但科威特和阿联酋等OPEC的波斯湾成员国指出需要进一步分析。
OPEC周四将在维也纳正式召开会议，讨论是否延长去年12月达成的减产协议。根据该协议，OPEC成员国和11个非OPEC产油国同意在2017年上半年将石油产量削减180万桶/日。
周三，OPEC与非OPEC产油国的部长级联合监督委员会在维也纳会面，讨论减产进展以及减产对全球石油供应的影响。委员会目前包括OPEC成员国科威特、委内瑞拉、阿尔及利亚以及非OPEC的俄罗斯和阿曼；OPEC当前的轮值主席国沙特也参与此次会议。
一些OPEC成员国代表称，他们预计周三和周四的会谈将较为顺利，料达成延长减产行动九个月的共识。
“我认为会谈将进展顺利。”一位OPEC代表说道，因多有迹象显示产油国对此事意见一致，也包括伊朗这个在多次OPEC会议上都反对沙特的国家。
几位代表及部长称，他们认为减产可能不会延长至一整年。
可能的意外或许包括加大减产幅度，但增幅可能不会太大，因为可能在周四首次加入减产协议的非OPEC产油国，比如土库曼斯坦和埃及，石油产量相当少。
OPEC产油国的减产帮助油价回升至每桶50美元上方，在财政方面给予产油国一定提振。周三0750GMT时，布兰特原油期货涨0.5%，至每桶约54.50美元。
但油价上涨刺激了美国页岩油产业的增长，在全球石油库存接近纪录高位之际，这令油市再平衡步伐放慢；美国没有加入减产协议。
咨询机构Wood Mackenzie研究主管Sushant Gupta称，“(库存下降)有点棘手，因为减产导致油价上升，这将刺激美国页岩油产量上升，降低减产的影响，这是环环相扣的。”(完)
(编译 张涛/高琦/于春红 审校 艾茂林/于春红/汪红英)
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--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。