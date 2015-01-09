焦点：海湾OPEC国家代表称即便油价跌破50美元也减产无望

图中为利比亚El Sharara油田中的输油管。 REUTERS/Ismail Zitouny

路透迪拜/伦敦1月8日 - 沙特及其他海湾地区的石油输出国组织(OPEC)成员国未显示出考虑减产以提振油价的迹象，即便本周油价跌穿50美元。

OPEC在11月27日的会议上决定不减产，尽管非海湾地区成员国感到担忧。沙特石油部长欧那密之前曾表示，OPEC需防范美国页岩油和其他竞争性供应来源抢夺其市场份额。

随着油价较6月高位下跌过半，损及OPEC较小产油国的经济，成员国的担忧亦升温。指标布兰特原油周三跌至49.66美元，为2009年4月以来低点，周四升至51美元。

OPEC预计2015年供应过剩局面将加剧，指称OPEC以外的供应增加，且全球需求增长低迷。但海湾地区成员国并未动摇立场，认为低油价将减慢其他供应，并刺激经济成长、重振需求。海湾地区成员国产量占OPEC总产量的一半以上。

海湾地区一成员国驻OPEC代表表示，没有重新考虑的可能性，另一位代表将供应过剩归咎于非OPEC产油国。“(沙特阿拉伯石油部长)欧那密明确表示：OPEC不会独自减产，”第二位代表说。

OPEC代表是在油价短暂跌破50美元后对路透作上述表示，因为他们未获准公开谈论此事，因此要求匿名。

即便OPEC的非洲成员国，以及伊朗和委内瑞拉都希望减产，但该组织11月开会仍决议维持每日3,000万桶产量目标不变；对此阿联酋石油部长周三又再度强调。

此后伊朗和阿尔及利亚都呼吁OPEC在油价下跌的情况下减产。该组织四个非洲成员国之一的利比亚代表亦表认同。

“OPEC国家应该采取一些行动，以恢复其稳定市场的角色，并确保对生产者和消费者都公平的价格，”利比亚的OPEC理事Samir Kamal周四对路透表示，他强调他的看法不代表利比亚政府。

“或是已经不再需要它(OPEC)了，尤其是在只有一国主导策略，但损及其他成员国利益的情况下。”

委内瑞拉在OPEC会议前已经为减产展开游说行动，现在仍在推进该组织采取行动。该国总统马杜罗(Nicolas Maduro)已经开始出访沙特、伊朗和阿尔及利亚等成员国，为采取行动提高油价的进行游说。

**继续下跌？**

沙特是OPEC最大产油国，日产量约960万桶，远多于他国。鉴于此，而且沙特大量闲置产能有能力弥补别处供应短缺，所以其他产油国都认为即便减产，沙特损失也最小。

据IMF和其他分析师预估，委内瑞拉、阿尔及利亚和伊朗都需要油价在100美元以上，才能平衡预算。这个水平高于海湾地区产油国耐受度，海湾产油国较能够承受石油收入多年下滑。

部分代表称，如果油价继续跌向40美元甚至更低，而沙特仍反对减产，OPEC内部分歧可能加深，但是否能造成实际影响仍未可知。一名代表称，如果油价跌到30美元，“其他成员国将开始向沙特发话：你难道与我为战？”

分析师与交易商表示，油价很有可能续跌。美银美林预计布兰特跌至40美元的可能性加大，距离2008年低点36.20美元也不远。创下该低点后，OPEC正式减产才促使油价稳步复苏。

利比亚OPEC代表称，他认为2015年上半年油价可能跌至45美元，但最终将回升，今年均价或在55-60美元。

不过另一代表表示，OPEC下次会议计划在6月举行，目前尚无人呼吁在此之前开会。鉴于沙特料将反对，其他国家也认为提前召集的意义不大。

“一切将取决于沙特。除非计划有所作为，否则开会没有意义，”该代表称。

“当前油价让我们备受折磨。但是你问我有什么用？你应该去问大国代表，”另一非海湾地区OPEC成员国代表称。(完)

(编译 李爽/李春喜/朱晓军；审校 徐文焰/龚芳/张若琪)

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