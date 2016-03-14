OPEC月报：预计2016年对其原油需求减弱 供应过剩局面恶化

路透伦敦3月14日 - 石油输出国组织(OPEC)周一预计，2016年全球对其原油的需求将低于之前预估，而非OPEC产油国的供应对低油价更具韧性，将加剧今年油市供应过剩的局面。

OPEC月报与国际能源署(IEA)上周五发表的月报形成了鲜明对比，IEA在报告中称，非OPEC产油国产量降幅大于预期。

2014年，OPEC在沙特牵头下进行了一次战略转变，从以前的减产支撑油价转变为保卫市场份额，希望以此放慢美国页岩油等竞争对手供应增长的步伐。此举加速了油价的崩跌，油价在今年1月触及12年低位每桶27.10美元。

油价下跌已经开始令页岩油等成本相对较高的供应源开采放缓，迫使公司推迟或者取消价值数亿美元的项目，令未来的部分供应面临风险。

OPEC在其月报中称，仍预计非OPEC产油国今年供应每日减少70万桶，但上调了2015年和2016年非OPEC产油国的绝对供应水平，称产油国维持产量的努力令其对2016年的预估更加不确定。

“生产成本已经下降，主要是美国，对冲增加，产油国选择亏损也要生产，而不是停产，”OPEC称，“这导致对2016年非OPEC产油国供应预估变得更加不确定。”

因此，OPEC现在预计，今年全球对OPEC原油的日均需求为3,152万桶，较上月预估低9万桶。

报告援引二手消息来源称，2月OPEC日产原油3,228万桶，较1月下降约17.5万桶，主要因为伊拉克和尼日利亚油田停产。

主要石油出口国沙特告诉OPEC，该国2月产量稳定在每日1,022万桶，此前该国与委内瑞拉和卡塔尔等其它OPEC成员国，以及非OPEC成员国俄罗斯达成初步冻产协议。

伊朗告诉OPEC，该国供应增加至每日339万桶，比二手消息来源的预估高约25万桶。在西方制裁取消后，伊朗希望重获市场份额，而不是参与冻产计划。

该报告暗示，如果OPEC产量保持在2月水平，2016年每日供应过剩将达76万桶，高于上个月报告暗示的72万桶。(完)