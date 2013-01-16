OPEC月报: 预期2013年全球对该组织原油需求减少

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦1月16日--- - 石油输出国组织(OPEC)预期2013年全球对该组织所产原油的需求将低于原先预估,因其他产油国供给增加,暗示若OPEC维持当前产出水准,则库存恐大幅上升.
OPEC在月报中表示,预估今年全球对该组织所产原油平均每日需求为2,965万桶,较上月低10万桶.根据其他消息来源数据,该需求数据低于12月OPEC平均日产3,037万桶.
OPEC的报告暗示2013年前六个月全球原油供给将会大于需求,尽管全球最大产油国已经在12月减产以抵御供给过剩,并力保油价守在每桶100美元之上.
报告中估计,2013上半年对OPEC原油平均每日需求为2,907万桶,显示若OPEC维持12月的产出水准,则库存将以每日约130万桶的速度增加.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。