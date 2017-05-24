版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 01:05 BJT

标题新闻：俄罗斯油长称OPEC和非OPEC产油国将在周四讨论延长减产协议12个月至明年6月的选项

OPEC为石油输出国组织

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐