OPEC会议临近 俄罗斯就减产问题发出混淆不清的信号

路透莫斯科11月24日 - 亟需看到油价上涨的俄罗斯正在做最后努力，希望对本周的石油输出国组织(OPEC)会议施加影响，暗示如果OPEC减产的话，俄罗斯也将效仿。

但俄罗斯同时又表示可能仅维持产量不变，而非减产；其中透露出的信号表明，俄方还未作出最后决定。

“原则上我们认为，我们的贡献就是维持产量(不变)。我们没有在增产，”俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在Rossiya-24国家电视台周一播出的采访节目中说。

俄罗斯要平衡预算，需要油价达到每桶100美元。随着油价最低可能跌至每桶60美元，若OPEC不能就大幅减产达成协议，俄罗斯经济可能陷入衰退。

据Kommersant报纸周一援引消息人士报导称，俄罗斯可能建议从明年开始每年削减石油产量约1,500万吨(每天30万桶)，此外俄方预计OPEC将另外削减7,000万吨。OPEC将于11月27日在维也纳开会。

业内人士对俄罗斯会采取大的举措来支撑油价心存怀疑，因在2000年代初当时俄罗斯亦承诺要削减出口以帮助OPEC遏制油价跌势，但实则没有出力。

俄罗斯是全球三大产油国之一，其他两国为美国和沙特(沙乌地)阿拉伯。上月俄罗斯日产量接近1,060万桶，为苏联解体后以来最高。

一些分析师称，OPEC必需每天减产达150万桶才能支撑油价。指标布兰特原油期货自6月来已跌约30%，目前在每桶80美元左右。

诺瓦克预估目前的每日供给较需求超出70万-80万桶。他称，俄罗斯计划在2020年之前每年的原油产量维持在5.2亿-5.25亿吨(相当于日产1,040万-1,050万桶)。

“要快速减产或者快速增产--实际上是不可能的。我们有我们的生产特点。”诺瓦克说道。

诺瓦克上周曾表示莫斯科正考虑减产这一选项，不过尚未做出最终决定。[nL3S0TB3BG]

一知情消息人士对路透表示，Kommersant的报导只是一个可能的选项，还有其他支撑油价的措施。

不过分析师称，由于俄罗斯缺乏存储设备，且担心一旦停止汲取油井可能冰封，或令俄罗斯不会有太大动作来拉升油价。(完)

(编译 郑茵/孙茉莉; 审校 龚芳/张若琪)

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