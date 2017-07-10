（更正）俄罗斯有关调整减产协议的评论令OPEC代表感到鼓舞

（更正：译文第四段有误，改为“俄罗斯能源部”，非“俄罗斯石油部长”。）

路透伦敦7月7日 - 石油输出国组织(OPEC)代表周五称，俄罗斯对于讨论调整OPEC牵头减产协议的开放态度令他们感到鼓舞，这为考虑更多措施来解决全球供应过剩问题打开大门。

OPEC及俄罗斯等非OPEC产油国盟友同意将限产期限延长至2018年，但原油价格LCOc15月以后下跌，部分因尼日利亚和利比亚这两个享有豁免的OPEC国家产量增加。

沙特和俄罗斯等主要国家的能源部长此前表示，眼下不需要采取更多措施支撑油价。

但俄罗斯能源部周五称，俄罗斯准备考虑一些建议，包括在必要时调整协议。

OPEC代表告诉路透，尽管目前并没有具体讨论进一步举措，但俄罗斯的态度给考虑大规模减产等想法提供了积极的基础。

“俄罗斯方面对于加深减产等想法的积极迹象，让人有更好的理由去推动和发展这些想法来让市场恢复平衡，”一名了解OPEC的消息人士称。“这提供了很好的基础，但讨论尚未进行。”

监视协议进展的五个国家以及OPEC主席国沙特的石油部长定于7月24日在俄罗斯开会。他们可能建议让协议适用于该组织更多国家。OPEC下次会议将在11月召开。

OPEC官员们近来在讨论，是否应对利比亚和尼日利亚的产量加以限制。

此外，OPEC上次5月会议时讨论过加大减产，不过最终放弃。OPEC消息人士称，这两个想法可能在本月会议上再次提出。

不过一位OPEC代表称，额外举措现在可能无法获得足够支持，因现有协议到2018年3月到期。

“我认为成员国不准备采取更多行动，”该代表称。“等着看协议的效果吧。”(完)