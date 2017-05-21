OPEC有望延长减产协议期限 沙特暗示称大多数产油国都支持

路透利雅得5月21日 - 石油输出国组织(OPEC)和其他产油国有望在周四的会议中同意延长减产协议，沙特称大多数参与方都支持这项抑制全球供应过剩的计划。

沙特能源部长周日表示，若是把减产协议延长实施九个月至明年3月，并且再有一或两个小产油国加入减产协议的话，石油库存量应可减少至五年平均值。该数据是OPEC评估减产协议成功与否的重要指标。

“与我交谈过的所有人...都表示支持，而且热切地想加入，不过当然这不是要排除可能出现的任何创造性建议，”沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)说。

“我们认为继续维持当前的减产水平，可能还有一到两个小型产油国加入(如果它们希望加入的话)，将足以使市场库存五年均值在2018年第一季末前回归到合理的水平。”

延长减产协议九个月是目前对维也纳会议的最低预期，OPEC还需进行大量工作，来说服其成员国和非OPEC产油国支持该行动。

虽然OPEC第二大产油国--伊拉克曾表示支持OPEC延长减产协议，但并未明确表明该国愿意将减产延长多长时间。

了解伊朗想法的消息人士对路透表示，若能达成一致，伊朗可能会支持延长减产的计划。

法力赫表示，他从伊朗石油高层的公开声明中感觉到，伊朗乐于遵守去年OPEC为其设定的产量上限。