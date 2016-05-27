焦点：OPEC到底是卡特尔还是聊天会？静待沙特出牌

路透迪拜/伦敦5月26日 - 若想要知道沙特如何看待石油输出国组织(OPEC)的未来，过去几周沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)的工作行程或许能够提供一些线索。

自从他在5月7日被派任监督能源、工业、矿业、核能以及可再生能源等领域的大臣之后，法力赫已经造访了六家国营企业，与韩国国务总理、加拿大外长、以及多个波斯湾国家工业部长会面，另外还启用了一座燃气轮机厂。

对于其他OPEC成员国而言，法力赫的行程蕴含了丰富的讯息。和前任大臣欧那密不同的是，法力赫或许没有留给OPEC太多时间。OPEC将于6月2日召开会议，这将是法力赫首度与会。

对于油价鹰派国家如伊朗、阿尔及利亚及委瑞内拉而言，他们越来越担心成立已有56年之久的OPEC正丧失原来的角色--决定产出水准的卡特尔，沦为一个聊天会。

“沙特杀死了OPEC，把它给埋了，”一个非波斯湾产油国的资深OPEC消息人士表示。

该名消息人士指出，“OPEC决定将印尼及加蓬纳为会员，以将OPEC转型为一个论坛，”他所指的是OPEC在沙特支持下接纳规模较小产油国的决定。

纵观历史，OPEC上次决定调整产量是在2008年12月，当时由于全球金融危机导致需求放缓，该组织决定减产。在1998-2008年期间，OPEC曾进行了27次产量调整。

几十年来，作为OPEC的最大产油国和实际上的领袖，沙特对于油价有一个偏爱的区间，一旦对油价不满，沙特就会试图组织一次OPEC范围内的减产或增产。

但由于美国页岩油等技术驱动的非OPEC产量飙升，加上燃油效率不断提高，这使沙特政府认为，石油迅速增长的时代或许正在终结。

因此，过去两年沙特政府一直坚持保卫市场份额的策略，认为在当前低油价时增加石油产量胜过在未来减产。

但除了沙特在海湾地区的盟友--卡塔尔、科威特和阿联酋之外，很多OPEC成员国都没有为沙特的这一立场转变做好准备，这些国家因沉重的债务和石油产量停滞在财政上陷入困境。

委内瑞拉和尼日利亚敦促沙特同意为提振油价而减产，甚至连沙特的劲敌伊朗也暗示，一旦其产量恢复到制裁前的水平，就准备重新就冻结产量进行对话。

“当然，OPEC的角色问题也可能提出来。一些成员国希望OPEC在管理市场方面扮演更加重要的角色，”中东一主要产油国的OPEC代表说。

伊朗在今年早些时候拒绝加入冻产协议，但表示等他们的产量恢复到足够水平后，将考虑参加未来的联合行动。

一位OPEC观察员指出，“其它产油国将希望参与并再次提起冻产协议。伊朗的产量目前已回到制裁前水平。虽然最糟糕的局面已经被躲过，但现实是许多产油国仍然承受着真真切切的压力。”

**多重任务**

沙特和伊朗驻OPEC的代表本月稍早在油市长期策略上爆发冲突。沙特认为OPEC不应当承担管理油市的任务，而伊朗则指出OPEC这个机构的创建恰恰就是为了执行这个任务。

这个分歧出现的背景是沙特与伊朗关系的恶化。两国目前在中东地区打代理人战争，包括对也门和叙利亚局势的介入。

诚然，OPEC以前也曾出现过内部纷争和冲突--比如在1980年代，伊朗和伊拉克之间爆发战争。该组织还经历了诸如1990年代无力影响油价的时期--之后则又回归了应有职能并管控市场。

但这一次则很难确定OPEC能否重新掌握油市控制权，除非沙特的立场发生根本性的改变。沙特目前的政策实际上是由沙特能源部长法力赫的真正上司--副王储萨勒曼拍板定夺。

法力赫的任务--即沙特能源部的任务就是监管该国一半的经济活动，更不用说推动国有石油公司沙特阿美的上市计划，因此法力赫势必将把更多的时间和精力从OPEC转移开。

“法力赫将有得忙了，我预期他会把经济改革与整合新的投资组合列为优先项目，”智库机构Energy Aspects地缘政治风险分析师Richard Mallinson表示。

OPEC并未设定供应目标。OPEC在12月前次会议中取消了3,000万桶/日的产量上限，当时超过上限的情况已持续数月。

OPEC消息人士与分析师表示，预期OPEC在下周四的会议中将只会延续产出政策；由于会员国恣意生产，OPEC反正也缺乏这方面的具体政策。

“我认为他们的立场不会有改变。不会就冻产达成协议，”另一名中东重要产油国的OPEC代表表示。

像法力赫这样的大忙人，对他来说，石油部长之间无法对产量做出任何认真保证的冗长讨论可能毫无意义可言。

那么他有没有可能直截了当地站出来说，沙特自认没有必要继续留在OPEC？

“多数国家不会轻率脱离国际组织。我不认为沙特觉得OPEC不会再举足轻重。况且，也很难想像退出对沙特会有什么好处，”Mallinson表示。(完)