分析：打不赢就谈 OPEC思考如何与美国页岩油和平共存

路透维也纳5月26日 - 一开始他们彼此视而不见；而后斗得鼻青脸肿；最后坐下来谈判，尽管议程南辕北辙。

五年前，石油输出国组织(OPEC)忽然发现自己出产的石油在核心市场上遇到了一个出人意料的竞争对手。自那以来，OPEC与美国页岩油产业之间的关系已经有了巨大的演变。

投资美国页岩油行业的银行家本周去了维也纳，OPEC也在筹备高层官员的德克萨斯州之行，双方都希望藉此了解，两大行业之间能否彼此共存，还是准备近期再次大打出手。

“我们必须和平共存，”沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)说。他在去年12月促成OPEC减产协议，一改之前沙特尽量增产、以低价挤垮美国页岩油的策略。

OPEC和俄罗斯牵头的非OPEC产油国周四决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月，削减全球约2%的市场供应量，旨在推升价格。

但OPEC现在意识到，减产和抬价只会进一步方便页岩油业者获得更高利润。三年前当沙特以增产来争夺其市场份额时，页岩油业者找到了削减成本的办法。

在美国最大油田Permian Basin，包括Parsley Energy Inc (PE.N)和Diamondback Energy Inc (FANG.O)等在内的油企正凭借新技术、低成本、油价稳的天时地利，以数年来最快速度生产石油，欲以OPEC为代价获取利润。

OPEC最新的估算承认了页岩油的全球影响力，但OPEC还是希望通过保持刚刚好足够的供应，维持油价在每桶60美元下方，从而遏制页岩油趁势增长。

“美国的页岩油公司均为小公司，”与会的阿尔及利亚代表Noureddine Boutarfa称，“事实上，以每桶50-60美元的油价，(美国石油产业)日产量无法超过1,000万桶。”

这是众多分析师预计明年美国石油产量将达到的水平，相当于日产量增加100万桶，这对于一个曾经与OPEC打了两年价格战、在2015和2016年破产频发、裁员不断的行业来说，是一个惊人的进步。

不过额外的产量或许不足以满足全球日益增长的需求，或者说不足以抵消OPEC指望的传统油田产量自然下降的影响。

“对于所有OPEC成员国而言，(每桶)55美元以及最高60美元，是现阶段的目标，”伊朗石油部长尚甘尼称。“这样的价格水平还没有高到足以鼓励太多的页岩油？这似乎对双方都很好。”

一些OPEC成员国似乎急于表明，他们已摒弃了之前对页岩油的天真看法，让其成为周四会议期间的主要议题，而在此前他们对此则鲜少提及。他们还讨论了包括服务成本上升等页岩油的局限性。

“我们对(页岩油)以及其影响有多大进行了讨论，”厄瓜多尔石油部长Carlos Pérez称。“但我们没法控制美国做什么，是否继续取决于他们。”

Centennial Resource Development(CDEV.O)执行长Mark Papa应OPEC代表邀请，在上周就页岩油的潜力做了演讲。但他似乎守口如瓶。

“至于页岩油的威胁，我们还不知在不久的将来(美国页岩油)的产量，”委内瑞拉石油部长Nelson Martinez在会议后称。

**向页岩油发出警告**

出于同样的原因，一些美国页岩油行业的高层可能也想更好地了解OPEC的想法，以便让OPEC明白页岩油并非是昙花一现。

“OPEC观察页岩油并嗤之以鼻，”美国页岩投资银行Tudor, Pickering, Holt & Co的Dave Purcell称，“全球有理由质疑，但他们没有看出真正的问题出在哪里。”这是该行首次参加OPEC会议。

例如，阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)称，他并不认为明年美国石油产量将增加100万桶/日。

OPEC的一些客户乐于看到其它可替代的石油供应。全球第三大石油消费国--印度本周表示，正考虑增加从美国的进口。

“必须得接受新常态，”印度能源部长Dharmendra Pradhan本周在OPEC开会前称。

OPEC将在11月再度开会，重新思考产量政策。虽然该组织大部分成员国现在似乎认为必须接纳页岩油，但仍有成员国认为另一场战斗即将来临。

“倘若页岩油生产商的蓄意行动破坏市场，真到了让我们感到沮丧的地步，OPEC将再次坐下来仔细研究需采取什么做法，”尼日利亚石油部长卡奇库(Emmanuel Kachikwu)称。(完)