焦点：OPEC认为油价下跌还需一段时间才能影响到竞争对手的石油供应

图为美国北达科他州的一处油田。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透伦敦8月11日 - 石油输出国组织(OPEC)周二调高非OPEC国家2015年的原油供应预测，表明油价崩跌要比原先预期花上更多的时间，才会对页岩油等其他竞争油品产生影响。

OPEC月报预测，尽管全球消费增长加快，但今年对OPEC原油不会有额外需求，因美国等非OPEC产油国产量高于预期。

相反，美国能源资料协会(EIA)周二下调了今明两年美国原油产量预估，暗示去年夏季以来指标原油价格暴跌60%可能最终正在拖累页岩油的生产。

EIA在短期能源展望报告中，将2015年美国原油日产量增幅预估下调10万桶，至65万桶，并将2016年日产量的预计降幅扩大至40万桶，先前预估为下降15万桶。

指标布兰特原油在每桶50美元下方交投，接近年内低点，之前在7月下滑18%。但OPEC拒绝减产，希望借此拖慢美国等成本较高的石油生产，从而夺取市场份额。

今年稍早，OPEC下调对2015年非OPEC原油供应预估，预计低油价会使其放慢生产。但该组织在周二却将今年非OPEC日产量预估调高9万桶，之前在上次月报中，已经上调了22万桶。

OPEC并称，“美国非传统来源的陆上产量，目前预期在下半年至年底将小幅下滑，同时美国离岸产量料将成长，因项目投产。”

同时，EIA周二则下调了非OPEC石油供应预估，与上月报告相比，今明两年的日产量预估分别下调了5万桶和8万桶。

尽管油价下跌，但近几周来美国能源企业一直增加钻机数；OPEC在报告中将美国2015年日产量预估上调2万桶。OPEC在3月报告中曾预期美国产量在2015年底前可能下滑，因低油价降低了探钻活动；不过EIA较近期的数据显示，产出在3月已触顶。

“OPEC开始承认美国页岩油行业的韧性。”IHS分析师暨OPEC专家Jamie Webster表示。

报告公布后油价扩大稍早跌势续跌。布兰特原油期货结算价下挫1.23美元或2.4%，报每桶49.18美元。

**成本降低**

自油价崩跌以来石油项目成本降低，这正帮助非OPEC产油国供应在市场上竞争。

“OPEC秘书处确实重新评估了非OPEC供应经受油价下跌的能力。”瑞典能源署的供应安全高级顾问Samuel Ciszuk指出。

“根据近期数据，项目成本已有相当降幅，并正继续下降。尤其是美国页岩油--这是对非OPEC产出增长贡献最大，或以OPEC来看，导致供应过剩的源头。”

OPEC还表示，成员国继续提高产量。根据报告引述的第二手消息源，7月OPEC石油日产量为3,151万桶，较目标水准3,000万桶高出150余万桶。

OPEC预估，2015年全球对其原油的需求量为日均2,923万桶，与上月预估持平。报告称，如果该组织继续按照7月的产量开采原油，则市场将供应过剩228万桶/日。

但沙特对OPEC称其7月日产量减少20万桶，至1,036万桶，从6月的纪录水准下滑。沙特是OPEC拒绝减产背后的主要推动力量。

阿尔及利亚等OPEC成员国对油价下跌感到担忧，希望OPEC减少供应。但OPEC海湾成员国拒绝召开紧急会议的呼声，而且没有愿意考虑减产的迹象。

OPEC在报告中仍认为，明年非OPEC国家的原油供应增长将大幅放缓，并坚持认为全球需求增加将消化掉市场上的过剩供应。

“未来数月原油需求应会继续改善，因此逐步减轻原油供需基本面失衡状况，”报告指出。(完)

(编译 郑茵/张若琪/杜明霞；审校 许娜/张荻/王兴亚)

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