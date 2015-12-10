焦点：OPEC称其11月产量达数年高点 并预计明年油市过剩加剧

路透伦敦12月10日 - 石油输出国组织(OPEC)产油国11月产量达2008年底以来高位，并预计明年原油需求几无变化，指市场供应过剩加剧，即便低油价损及其它产油国。

OPEC报告还预估，非OPEC成员国明年的石油供应降幅将扩大，暗示其上周曾经重申的维护市场份额策略正在奏效。

之前OPEC在12月4日结束了一场火药味甚浓的会议，会上决定继续沿用增产以保卫市场份额的策略，尽管油价因为供应过剩，在18个月中折价过半，跌至每桶40美元。

沙特阿拉伯一年前推动OPEC决议保护市占率，而非减产支撑价格，希望美国页岩油等其他供应增长能够放缓。

“美国(非OPEC供应增长的主力)紧俏的石油生产，自4月以来一直在下降，”OPEC在报告中表示。“鉴于种种因素，主要是低油价和探钻活动减少，未来几个月该下行趋势应会加速。”

报告表示，2016年非OPEC供应每日料将减少38万桶，因美国和前苏联等地的产量下滑。上个月，OPEC预测每日将减少13万桶。

但OPEC同时将2015年非OPEC供应每日增长预估提高了28万桶，指称因美国、巴西、俄罗斯和英国等国的产量有所上修。

由于报告调整对2015年及2016年非OPEC原油供给的预估，因此明年对OPEC原油日均需求料为3,084万桶，较OPEC前次预估略高2万桶。

OPEC原油产量远高于预估需求量。报告引述消息人士指称，11月日产量增加23万桶至3,170万桶。

据路透参照OPEC网站中先前的报告，此为2008年底以来的最高月度产量，当时印尼仍为OPEC会员国。这份最新的报告并未包括印尼，该国甫于上周重返OPEC，令会员总数达到13国。

报告指出，在OPEC额外供油且对其原油需求未出现劲增的情况下，若该机构持续以11月的速率产油，则明年过剩供给将达每日86万桶，高于上月报告所预估的56万桶。

OPEC维持2016年石油需求成长预估不变，预测全球需求将增加125万桶/日，低于2015年的153万桶/日。(完)