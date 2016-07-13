焦点：OPEC预计2017年油市供应不足 英国退欧拖累全球经济

路透伦敦7月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周二对2017年油市做出乐观预估，称全球原油需求将高于当前产量，意指供应不足，而非已然拖累油价的供应大幅过剩。

但OPEC在月报中还调降对今年全球经济成长的预估，指因英国公投退欧后不确定性升温，并称石油需求增长速度明年将略微减缓。这份报告是OPEC首次对2017年形势作出预估。

“英国公投退欧后，经济面临的不确定性上升，”OPEC在报告中称。“潜在的负面影响导致对2016年全球经济增速预估从3.1%调降至3.0%。”

在英国公投之后，其他包括国际货币基金组织(IMF)等机构已下调了经济增长预期。围绕英国退欧的经济疑虑已给油价带来压力。布兰特原油期货已从6月初所及接近53美元的2016年高点，回落至每桶47美元。

OPEC月报首度对明年做出预估，称2017年全球石油需求将增长115万桶/日。这稍稍低于119万桶/日的2016年需求增幅预估。

较之两年前，油价现已腰斩。2014年底时OPEC拒绝通过减产来提振油价后油价跌势加深。OPEC之所以这样做是希望较低的油价能遏制美国页岩油能高成本竞争对手的供应。

尽管英国退欧对明年全球经济产生抑制效应，但OPEC的2017年预期表明，OPEC的策略正在发挥作用。报告预计OPEC之外的石油供应将进一步下降，这有助于提振对OPEC原油的需求。

报告还预计，2017年OPEC之外的石油供应将减少11万桶/日，而今年为减少88万桶/日。2014年以来的油价跌势对非OPEC石油供应造成了冲击，企业纷纷推迟或取消世界各地的石油项目。

OPEC表示，6月OPEC石油日产量增加26.4万桶至3,286万桶，并预估2017年对OPEC原油的平均需求料为3,298万桶/日，这表示如果OPEC维持产量稳定，将会出现供应不足。

最大原油出口国沙特对OPEC表示，该国6月产量提高至1,055万桶/日。沙特表示，上年同期产量为创纪录的1,056万桶/日。

OPEC的报告表明今年供应过剩情况相当可观，平均达100万桶/日，平均达100万桶/日。但也表明第三季对OPEC原油的需求将超越当前产量。根据OPEC以往的报告，该组织最近一季原油产量供不应求是在2013年。

“今年非OPEC供应下降的情况料持续至2017年，但下降速度将趋缓，”OPEC称。“2017年的市场形势将有助于消化整体过剩石油库存。”

但也有人表示，市场过剩的供应可能要到2018年才会消化完毕，他们预估供应过剩达3亿桶或以上。(完)