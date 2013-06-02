OPEC高价格、高产出的好日子可能正接近尾声

图为伊拉克Nassiriya油田，一名工人在调整管道阀门。 REUTERS/Atef Hassan

* 会议情况顺利，意味之后不会有艰难的决定

* 美国页岩油带来价格和市占率的两难问题

* 重现1980年代非OPEC国家供应大增的情况

* 秘书长人选延后决定

记者 Alex Lawler/Amena Bakr 编译 王冠中

路透维也纳5月31日 - 石油输出国组织(OPEC)享有高价格和高生产的日子可能已经接近尾声，美国产出飙涨开启了全球油市的新纪元。

在2008年价格崩盘后经历了一段舒适期且在去年营收创纪录达1万亿美元，但现在OPEC可能得在产出政策上采取更积极的作法。

美国页岩油产出增加，且需求低迷，最终可能迫使OPEC透过减产来将油价支撑在每桶100美元--较高的价格也会支撑其他产油对手--或者透过维持产出并允许价格下滑来保护市占率。

OPEC周五的会议一如预期决定今年剩余时间内维持每日3,000万桶的产出目标不变。

OPEC将在12月4日再次举行会议。成员国部长也同意成立一委员会来研究页岩油的冲击。

OPEC产出占全球的三分之一，而油价目前在略高于OPEC所乐见的每桶100美元水准。OPEC最大的产油国沙特阿拉伯称，全球石油市场状态良好。

目前或许是如此。但OPEC增产的空间不大，因美国产油大增，将市占率的竞争转移到了亚洲市场，且加剧了OPEC两大产油国沙特和伊拉克在亚洲的敌对情况。

核心湾区产油国认为，在美国页岩油产出增长温和的情况下，OPEC仍能够至少每日产出3,000万桶。尽管没有多少增加的空间，但也暗示着OPEC不需要大幅缩减产出。

“这并非第一次出现新的石油来源，别忘了历史的经验，”沙特石油部长欧那密称。“北海和巴西都发现过石油，为何对于页岩油要如此大惊小怪？”

OPEC以外的产油量已经数十年没有这么大幅增加过，引发部分成员国的警觉，尤其是尼日利亚和阿尔及利亚。

“美国页岩油大幅增加，和1980年代初期英国和挪威在北海产油量迅速增加的情况非常类似，”Datamonitor的能源研究主管Neil Atkinson称。

“这给OPEC带来相当大的挑战，因为当前的需求增长非常疲弱。没有人说那情况会再次发生，不过所有的因素都在逐步到位。”

高于100美元的油价带动美国北达科他州和德州的页岩油产量大增，在2012年底时协助将美国产出推高至每日85万桶。

这数量比OPEC两个最小产油国卡塔尔和厄瓜多尔各自的总产量。轻质、低硫页岩油对于出售重质原油的OPEC湾区成员国来说并不构成威胁，但对于生产类似等级原油的尼日利亚和阿尔及利亚来说却是头痛的问题。

产出大增，可能使得美国的心态更向沙特靠拢，会更像一个生产国，而非热切压低油价的消费国。

**价格痛苦水准**

去年美国产出大增，正值油价高昂之际，根据Bernstein Research的报告，一窝蜂的生产情况，将边际原油生产成本推至每桶114美元。

尽管沙特乐见美国页岩油产出增加的情况，但沙特石油部长曾表示，在新的全球供应下，沙特在2020年前能超越当前每日约900万桶的产量就很不错了。

但在同一时间内，如果一切按计划进行，伊拉克的产出将会较当前的每日约300万桶水准提高一倍，这对沙特来说是一项忧虑。

分析师表示，到某个阶段，沙特可能会决定增产，来阻绝边际原油，同时也打击伊拉克。沙特之前就这么做过，在上个十年初期，沙特让价格下滑，来打击非OPEC产油国。目前并没这类的情况。

油价来到每桶70-80美元，可能会开始冲击部分页岩油经济。伊拉克损益两平的价格远高于每桶100美元。

分析师指出，在没有预算压力下，沙特可在每桶80美元价格下轻易地每日产出800万桶。在去年每桶110美元时日产1,000万桶，和今年每桶110美元日产900万桶后，沙特已累积了相当的财力后盾。

分析师估计，视该国支出预估而定，沙特今年的损益两平油价大约在每桶65-85美元。

“对沙特来说，在开始让他们恐慌前，油价和产量还有许多下跌空间，”Medley Global Advisors的Yasser Elguindi称。

“若油价跌至70美元，北达科他会比任何OPEC成员国都早减产。”

包括伊朗在内的其他OPEC成员国都需要油价远高于三位数才能打平。

这可能导致他们呼吁沙特减产以支撑价格。但沙特可能会逆向操作。

“沙特的挑战在于说服尼日利亚和阿尔及利亚，油价上扬反而会鼓励美国页岩油发展，”Elguindi称。

沙特石油部长称，OPEC在12月会议上将选出新任秘书长。该议题因有来自伊朗、伊拉克和沙特人选的竞争而延宕。周五的会议继续在调整未来人选的资格。(完)

(译文审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。