调查：10月OPEC产量创新高 因尼日利亚和利比亚增产

路透伦敦10月31日 - 周一公布的路透调查显示，10月石油输出国组织(OPEC)石油产量可能再创纪录高位，因尼日利亚和利比亚产量部分回升，伊拉克则增加出口。

产量上升恐怕令外界更加质疑OPEC完成9月同意的限产计划能力。油价在该限产决定后一度来到2016年高位近54美元，但之后又跌向48美元。

根据船运数据和产业消息人士的讯息所做的调查，10月OPEC石油供应量增至3,382万桶/日，9月修正为3,369万桶/日。

该供应量较OPEC在9月28日会议上同意采用的目标产量区间的高端还高出82万桶/日。根据分析师，接近3,400万桶/日的产量将延长供应过剩压制市场的时间。

“随着OPEC产量升向每日3,400万桶，冻结产量水平后，油市在整个2017年和进入2018年仍将无法达到供需平衡，”石油经纪商PVM的David Hufton表示。

10月不包括加彭和印尼的OPEC产量为3,288万桶/日，为路透自1997年开始此项调查以来最高。

10月尼日利亚、利比亚和伊拉克的产量升幅领先。

尼日利亚的供应量增加，系因夸伊博原油和费卡多斯原油恢复出口。

自2011年卡扎菲(格达费)政权倒台后，利比亚石油产量一直受港口关闭、罢工和抗议活动影响。但随着一些主要港口重新开放，最近几周利比亚石油产量增加，但与2011年相比仍很少。

调查显示，伊拉克北部和南部港口原油出口增加，10月产量达到458万桶/日，9月修正后为452万桶/日。

调查中的消息人士称，沙特阿拉伯维持原油产量不变或下降，但仍距离夏季触及的纪录高位不远。一位消息人士表示，有迹象显示产量出现更大幅度的下降。

阿联酋和科威特都小幅增产。这两个国家称，其产量比路透调查和OPEC用于监控产量的消息来源估计的都要高。

伊朗产量增长已经放缓，因产量接近制裁前水平。伊朗正寻求投资以进一步提高产量。

产量下降的国家中，安哥拉产量降幅最大。

OPEC最小成员国--加蓬的产量下滑，受罢工影响。

这项路透调查是依据外部消息人士提供的船运数据，汤森路透的流动数据，以及石油公司、OPEC和咨询公司消息人士提供的信息。(完)