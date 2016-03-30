3月OPEC原油产量增加 因伊朗和伊拉克增产--调查

路透伦敦3月30日 - 周三发布的一项路透调查结果显示，石油输出国组织(OPEC)3月原油产量增加，因伊朗制裁取消后供应增加，以及伊拉克南部出口量接近纪录水平，抵消了小产油国炼厂进行维护和因故中断供应导致的产量减少。

调查还发现，该组织最大石油出口国沙特的产量没有发生重大变化，这是沙特政府认真对待冻产支持油价计划的另一迹象。油价在1月触及每桶27美元的12年低位，但现在已经反弹至40美元。产油国将于4月17日在卡塔尔开会讨论冻产计划。

“冻产计划支撑了油价，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称，“如果会议结果令人失望，油价有短期受挫的风险。”

根据调查，OPEC的3月原油供应从2月的3,237万桶小幅增加至3,247万桶。调查是基于船运数据，以及来自石油公司、OPEC与顾问公司消息人士提供的信息。

在1月制裁被取消后，伊朗石油产量的增幅最大，伊朗希望其市场份额回到制裁前水平，并称将不会加入冻产计划。

根据路透调查，伊朗自去年12月以来每日增加产量23万桶。伊朗官员称，伊朗供应增长的幅度远大于上述预期。

伊拉克产量也增加。3月南部出口可能达到纪录新高，抵销了从库尔德地区运送原油的输油管道中断的影响。伊拉克是2015年OPEC供应增长的最大来源。

安哥拉原油出口增加。在产量减少的国家中，原因多为因故停产和炼厂进行维护，而不是因为主动限制产量。

阿联酋产量减少，因生产穆尔班原油(Murban)的油田正在进行维护限制了产量，维护将在4月完成。

尼日利亚产量进一步减少，因皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)在当地的分公司经营的费卡多斯(Forcados)原油的生产因故中断了一整月，但其影响部分被其他品级原油供应增加抵消。

利比亚产量由于断电下跌，该国石油产量已较内战前水平大幅萎缩。委内瑞拉的供应也小幅减少。

参与调查的消息人士称，与2月相比，沙特的产量基本稳定，3月出口量稳定至小幅减少。沙特3月日产量预计为1,018万桶，2月日产量为1,020万桶。

OPEC自2014年11月放弃了独立减产以提振油价的历史作用后，其产量飙升。该组织希望低油价能够抑制开发成本更高的竞争供应源产量的增长。

OPEC原油供应增加，令全球供应过剩的状况恶化，今年的冻产计划是OPEC和非OPEC成员国自2001年以来首次在供应政策方面进行合作。(完)