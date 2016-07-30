焦点：路透调查显示7月OPEC石油日产量升至3341万桶 为开始调查以来最高

2016年5月30日，奥地利维也纳，图为石油输出国组织总部的标识。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透伦敦7月29日 - 一项路透调查周五显示，石油输出国组织(OPEC)7月石油产量有望创近期历史最高水平，因伊拉克产量增加，尼日利亚石油设施尽管遭受军事袭击，出口仍小幅增加。

调查显示，OPEC最大出口国沙特的产量保持在接近纪录高位，因国内季节性需求增加，且其政策为不以减少供应来提振价格，而是聚焦维护市场份额。

根据行业人士提供的船运数据和信息进行的调查显示，7月来自OPEC的日供应量升至3,341万桶，6月日供应量修正后为3,331万桶。

OPEC产量增加给油价增添了下行压力。油价从6月触及的接近每桶53美元的2016年高位跌至周五的每桶42美元，需求疲弱忧虑也抑制油价。

如果重开部分利比亚石油设施的谈判取得成功，OPEC产量可能会进一步增加。利比亚的冲突导致该国石油产量仅处于战前水平的一小部分。

尽管早些时候重开部分设施的希望没能实现，但“可能很快将向已经供应充裕的市场释放更多原油，”德国商业银行的Carsten Fritsch称。

印尼在2015年重新成为OPEC成员，本月将有加蓬重返OPEC，该组织供应量将攀升，令历史比较数据也发生偏移。7月来自其余成员国的日供应量为3,246万桶，为自1997年路透开始进行调查以来的纪录最高水平。

7月，伊拉克日产量增加9万桶，为增加量最大的国家，虽然一处管道泄漏限制了南部出口量，但伊拉克南部和北部港口出口仍增加。

调查发现，尼日利亚的产量虽然受到石油设施遭受军事袭击的打击，但7月出口仍高于6月，但出口量仍大幅低于2016年初的每日200万桶水平。

两大主要出口国产量大体维持稳定。调查发现，伊朗在西方制裁取消后，成为今年供应增加最快的成员国，虽然日产量仅增加2万桶，但增幅目前最高。

沙特7月日产量经评估为1,050万桶，接近6月修正后的水平，也接近去年6月录得的日产量1,056万桶的纪录最高水平。

在产量减少的国家中，利比亚产量小幅下降，因主要油田Sarir运营中断。

委内瑞拉的供应因现金紧缺承受下行压力，7月产量进一步下滑。

这项路透调查是依据外部消息人士提供的船运数据，汤森路透的流动数据，以及石油公司、OPEC和咨询公司消息人士提供的信息。(完)