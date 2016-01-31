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亚洲 | 2016年 2月 1日 星期一 07:24 BJT

表格：1月OPEC原油日产量较前月增加29万桶--路透调查

路透1月29日 - 周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)1月原油日产量较12月水平增加29万桶。

OPEC在12月4日会议上宣布放弃日均3,000万桶的产量目标，其原油产量已有数月超过该目标。

OPEC各成员国没有具体产量限额。印尼12月4日加入OPEC，该国产量包含在1月和12月数据中。

以下为OPEC成员国1月日产量详细数据(单位：万桶)

1月 12月

阿尔及利亚 1.11 1.11

安哥拉 1.63 1.77

厄瓜多尔 0.54 0.54

印尼 0.70 0.69

伊朗 3.05 2.90

伊拉克 4.25 4.20

科威特 2.80 2.77

利比亚 0.38 0.39

尼日利亚 1.90 1.80

卡塔尔 0.66 0.67

沙特 10.25 10.15

阿联酋 2.89 2.88

委内瑞拉 2.44 2.44

OPEC总日产量 32.60 32.31(R)

注：R为修正后数据。12月数据的唯一变动是纳入印尼。

(完)

(编译 杜明霞；审校 王颖)

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