路透调查: 12月OPEC原油产量降至逾一年来最低水准

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
德国商业银行驻法兰克福分析师Carsten Fritsch称,"沙特仍是OPEC产量变化的关键.其他多数成员国产量接近上限."
据路透调查,2012年12月OPEC产量为2011年11月以来最低,当时产量也为每日3,062万桶.
调查发现,伊拉克的供应缩减最大,受技术和政治因素影响.12月伊拉克的日供应从11月的320万桶降至305万桶.
调查还发现,受美国和欧洲制裁影响,伊朗供应进一步下滑,日出口下滑60万桶至105万桶,产出为265万桶.
据美国能源资料协会(EIA)数据,这将是1988年以来最低数据.(完)
(编译 龚芳/田建华; 审校 高琦)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。