路透调查: 12月OPEC原油产量降至逾一年来最低水准

德国商业银行驻法兰克福分析师Carsten Fritsch称,"沙特仍是OPEC产量变化的关键.其他多数成员国产量接近上限."

据路透调查,2012年12月OPEC产量为2011年11月以来最低,当时产量也为每日3,062万桶.

调查发现,伊拉克的供应缩减最大,受技术和政治因素影响.12月伊拉克的日供应从11月的320万桶降至305万桶.

调查还发现,受美国和欧洲制裁影响,伊朗供应进一步下滑,日出口下滑60万桶至105万桶,产出为265万桶.

据美国能源资料协会(EIA)数据,这将是1988年以来最低数据.(完)