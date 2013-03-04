国际油市：OPEC 2月原油产量录得去年10月来首个月度升幅－调查

根据调查，沙特日增产10万桶至每日920万桶。在2012年最后两个月，沙特大幅减产，1月亦减产。

产业消息人士表示，在第二季之前料不会大幅增产，第二季时亚洲成长，且国内电厂季节性需求较高，可能导致沙特产量提高。

伊拉克亦增产，但由于中央政府和库尔德地区在付款方面起了争执，导致基尔库克原油的出口受到抑制，天候不佳及维修则让南部的出口受限。

**伊朗及尼日利亚**

调查发现，上个月伊朗及尼日利亚的供应下滑。

分析师和船运消息人士表示，伊朗1月原油出口从前一个月的每日至少140万桶的制裁后高位降至约每日110万桶。

调查中的消息人士表示，2月出口进一步下滑。由于美国在2月6日祭出新的制裁，伊朗的产量未来几个月将面临更大的挑战。

一位不愿具名的顾问表示，”根据市场情况及制裁来看，就会认为呈现下行趋势。”

利比亚的原油产量仍然承受压力，当地的原油设备已成为抗议的焦点。利比亚最大炼油商Ras Lanuf宣布直到3月７日都有不可抗力。

尼日利亚的产量在过去几个月因有溢出、溢流及盗窃而中断，因此产量亦下滑。艾克森美孚 (Exxon Mobil)在2月7日宣布，尼日利亚最大的夸伊博原油因输油管修复工作，使得其出口面临不可抗力。