国际油市：OPEC 2月原油产量录得去年10月来首个月度升幅－调查

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
根据调查，沙特日增产10万桶至每日920万桶。在2012年最后两个月，沙特大幅减产，1月亦减产。
产业消息人士表示，在第二季之前料不会大幅增产，第二季时亚洲成长，且国内电厂季节性需求较高，可能导致沙特产量提高。
伊拉克亦增产，但由于中央政府和库尔德地区在付款方面起了争执，导致基尔库克原油的出口受到抑制，天候不佳及维修则让南部的出口受限。
**伊朗及尼日利亚**
调查发现，上个月伊朗及尼日利亚的供应下滑。
分析师和船运消息人士表示，伊朗1月原油出口从前一个月的每日至少140万桶的制裁后高位降至约每日110万桶。
调查中的消息人士表示，2月出口进一步下滑。由于美国在2月6日祭出新的制裁，伊朗的产量未来几个月将面临更大的挑战。
一位不愿具名的顾问表示，”根据市场情况及制裁来看，就会认为呈现下行趋势。”
利比亚的原油产量仍然承受压力，当地的原油设备已成为抗议的焦点。利比亚最大炼油商Ras Lanuf宣布直到3月７日都有不可抗力。
尼日利亚的产量在过去几个月因有溢出、溢流及盗窃而中断，因此产量亦下滑。艾克森美孚 (Exxon Mobil)在2月7日宣布，尼日利亚最大的夸伊博原油因输油管修复工作，使得其出口面临不可抗力。
该措施已于2月22日解除，然石油交易商表示，一些出口已从2月延后至3月。(完) (编译 兰秀娟/戴素萍; 审校 张涛/王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。