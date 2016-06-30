表格：6月OPEC石油日产量按月增加25万桶，至3,282万桶-路透调查

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透6月30日 - 周四公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)6 月原油日产量较5月增加25万桶，尼日利亚增产最多。 以下为OPEC成员国6月日产量详细数据(单位：万桶) 6月 5月 阿尔及利亚 1.09 1.090 安哥拉 1.730 1.710 厄瓜多尔 0.550 0.540 印尼 0.740 0.740 伊朗 3.600 3.550 伊拉克 4.200 4.280 科威特 2.850 2.840 利比亚 0.300 0.260 尼日利亚 1.550 1.400 (修正) 卡塔尔 0.660 0.660 沙特 10.300 10.250 阿联酋 2.950 2.900 委内瑞拉 2.300 2.350 OPEC总日产量 32.820 32.570(修正) (完) (编译 刘静；审校 母红)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。