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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 22:00 BJT

表格：6月OPEC石油日产量按月增加25万桶，至3,282万桶-路透调查

路透6月30日 - 周四公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)6
月原油日产量较5月增加25万桶，尼日利亚增产最多。
            
    以下为OPEC成员国6月日产量详细数据(单位：万桶)
    
                      6月       5月
     阿尔及利亚      1.09       1.090  
     安哥拉          1.730      1.710 
     厄瓜多尔        0.550      0.540 
     印尼            0.740      0.740
     伊朗            3.600      3.550
     伊拉克          4.200      4.280 
     科威特          2.850      2.840
     利比亚          0.300      0.260
     尼日利亚        1.550      1.400 (修正)
     卡塔尔          0.660      0.660
     沙特           10.300     10.250
     阿联酋          2.950      2.900 
     委内瑞拉        2.300      2.350
     OPEC总日产量   32.820     32.570(修正) (完)    
    
  
 (编译 刘静；审校 母红)

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