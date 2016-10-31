版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 02:21 BJT

表格：10月OPEC石油日产量按月升13万桶，至3,382万桶的历史高位-路透调查

路透10月31日 - 周一公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)1
0月原油日产量较9月增加13万桶，达到创纪录的3,382万桶，因尼日利亚
、利比亚石油生产在中断后部分恢复，以及伊拉克增加出口。
    
    9月原油日产量被上修9万桶，因伊拉克原油出口量超过预估。
                    
    以下为OPEC成员国10月日产量详细数据(单位：百万桶)
    
                      10月       9月
     阿尔及利亚      1.090         1.100  
     安哥拉          1.470         1.750
     厄瓜多尔        0.550         0.550 
     加蓬            0.210         0.220
     印尼            0.730         0.730 
     伊朗            3.640         3.630 
     伊拉克          4.580         4.520(修正)
     科威特          2.920         2.910
     利比亚          0.500         0.350
     尼日利亚        1.650         1.440
     卡塔尔          0.640         0.650 
     沙特           10.530        10.550 
     阿联酋          3.080         3.050  
     委内瑞拉        2.230         2.24
     OPEC总日产量   33.820        33.690 (修正)(完)    
    
  
 (编译 刘静；审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐