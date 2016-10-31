表格：10月OPEC石油日产量按月升13万桶，至3,382万桶的历史高位-路透调查

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透10月31日 - 周一公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)1 0月原油日产量较9月增加13万桶，达到创纪录的3,382万桶，因尼日利亚 、利比亚石油生产在中断后部分恢复，以及伊拉克增加出口。 9月原油日产量被上修9万桶，因伊拉克原油出口量超过预估。 以下为OPEC成员国10月日产量详细数据(单位：百万桶) 10月 9月 阿尔及利亚 1.090 1.100 安哥拉 1.470 1.750 厄瓜多尔 0.550 0.550 加蓬 0.210 0.220 印尼 0.730 0.730 伊朗 3.640 3.630 伊拉克 4.580 4.520(修正) 科威特 2.920 2.910 利比亚 0.500 0.350 尼日利亚 1.650 1.440 卡塔尔 0.640 0.650 沙特 10.530 10.550 阿联酋 3.080 3.050 委内瑞拉 2.230 2.24 OPEC总日产量 33.820 33.690 (修正)(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。