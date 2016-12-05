表格：11月OPEC石油日产量增加37万桶，至3,419万桶的历史高位-路透调查

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月5日 - 周一公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)11 月原油日产量较10月增加37万桶，达到创纪录的3,419万桶，安哥拉产量 增幅最大，包括尼日利亚、利比亚、伊朗和伊拉克在内的其它国家也以较 小的幅度增产。 在11月30日的维也纳会议上，OPEC同意将日产量减少至3,250万桶， 这是该组织自2008年以来的首个减产决定。 减产协议将于明年1月1日起生效，因此，当前没有产量目标。 以下为OPEC成员国11月日产量详细数据(单位：百万桶) 11月 10月 阿尔及利亚 1.090 1.090 安哥拉 1.720 1.470 厄瓜多尔 0.550 0.550 加蓬 0.220 0.210 印尼 0.740 0.730 伊朗 3.680 3.640 伊拉克 4.620 4.580 科威特 2.900 2.920 利比亚 0.560 0.500 尼日利亚 1.700 1.650 卡塔尔 0.640 0.640 沙特 10.450 10.530 阿联酋 3.100 3.080 委内瑞拉 2.220 2.230 OPEC总日产量 34.190 33.820(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。