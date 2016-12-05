表格：11月OPEC石油日产量增加37万桶，至3,419万桶的历史高位-路透调查

路透12月5日 - 周一公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)11 月原油日产量较10月增加37万桶，达到创纪录的3,419万桶，安哥拉产量 增幅最大，包括尼日利亚、利比亚、伊朗和伊拉克在内的其它国家也以较 小的幅度增产。 在11月30日的维也纳会议上，OPEC同意将日产量减少至3,250万桶， 这是该组织自2008年以来的首个减产决定。 减产协议将于明年1月1日起生效，因此，当前没有产量目标。 以下为OPEC成员国11月日产量详细数据(单位：百万桶) 11月 10月 阿尔及利亚 1.090 1.090 安哥拉 1.720 1.470 厄瓜多尔 0.550 0.550 加蓬 0.220 0.210 印尼 0.740 0.730 伊朗 3.680 3.640 伊拉克 4.620 4.580 科威特 2.900 2.920 利比亚 0.560 0.500 尼日利亚 1.700 1.650 卡塔尔 0.640 0.640 沙特 10.450 10.530 阿联酋 3.100 3.080 委内瑞拉 2.220 2.230 OPEC总日产量 34.190 33.820(完)