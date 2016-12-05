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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 00:57 BJT

表格：11月OPEC石油日产量增加37万桶，至3,419万桶的历史高位-路透调查

路透12月5日 - 周一公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)11
月原油日产量较10月增加37万桶，达到创纪录的3,419万桶，安哥拉产量
增幅最大，包括尼日利亚、利比亚、伊朗和伊拉克在内的其它国家也以较
小的幅度增产。
    
    在11月30日的维也纳会议上，OPEC同意将日产量减少至3,250万桶，
这是该组织自2008年以来的首个减产决定。
    
    减产协议将于明年1月1日起生效，因此，当前没有产量目标。
                    
    以下为OPEC成员国11月日产量详细数据(单位：百万桶)
    
                      11月       10月
     阿尔及利亚      1.090      1.090  
     安哥拉          1.720      1.470
     厄瓜多尔        0.550      0.550 
     加蓬            0.220      0.210
     印尼            0.740      0.730 
     伊朗            3.680      3.640 
     伊拉克          4.620      4.580
     科威特          2.900      2.920
     利比亚          0.560      0.500
     尼日利亚        1.700      1.650
     卡塔尔          0.640      0.640 
     沙特           10.450     10.530 
     阿联酋          3.100      3.080  
     委内瑞拉        2.220      2.230
     OPEC总日产量   34.190     33.820(完)

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