今年OPEC石油出口收入料连续第三年下滑--EIA

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周三表示，石油输出国组织(OPEC)2016年全年石油出口收入可能会减少15%，为连续第三年下滑，且可能是逾10年来最低，之后在2017年会回升。
EIA在报告中表示，包括伊朗在内的OPEC成员国，根据全球油价预测及OPEC的产量水准，2016年的石油出口收入可能约为3,410亿美元，较2015年水准低约15%。
上次OPEC石油出口收入连三年下滑是在1983-86年。
以该预测水准来看，OPEC的2016年石油出口收入将创下2004年以来最低，当时是约2,950亿美元。
在2016年初，油价触及12年低位，之后在过去两个月回升至约每桶50美元。在长期的供应过剩后，油市料在产量下滑的推动下重回平衡，因此对2017年的预测没那么黯淡。
EIA表示，OPEC的2017年石油收入或将为4,270亿美元，因原油价格料将上涨、OPEC产量增加且出口更为强劲。
OPEC的2015年石油出口净收入约为4,040亿美元，减少了46%，为EIA 1975年开始追踪该数据以来的最大降幅。
EIA的预估未经通胀调整。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。